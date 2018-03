Cote d'Ivoire: Dépôt des listes des candidats de la majorité aux sénatoriales

Dans le cadre du projet de Renforcement du Système de Santé et de Réponse aux urgences… Plus »

L'élection sénatoriale est boycottée par l'opposition, qui argue que cette commission est caduque et doit être renouvelée. Il n'est pas certain que leur requête soit entendue pour les élections municipales et régionales qui doivent avoir lieu, elles aussi, en 2018.

Ces 33 listes, pour 31 régions et deux districts, n'ont pas été simples à concevoir, dit-on, notamment dans le Hambol, les districts d'Abidjan et de Yamoussoukro ou encore la région du Gbêkê. Mais les listes de deux candidats présentés sous les couleurs RHDP (majorité présidentielle) ont bien été soumises aux sages de la Commission électorale indépendante pour validation.

Alors que les élections sénatoriales sont prévues depuis plus d'un an, c'est le dernier jour - pour ne pas dire à la dernière minute - que les listes des candidats de la majorité présidentielle ont été présentées.

