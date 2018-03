Sierra Leone: Elections générales - Le décompte des bulletins se poursuit

Les réseaux sociaux, eux, fourmillent déjà de rumeurs. Selon l'ONG National Election Watch aucun des candidats n'aurait obtenu plus de 55 % des voix, ce qui entrainerait un second tour. « Soyez patients » répond la commission électorale, « les seuls résultats définitifs sont ceux que nous publierons ».

Jean Lambert confirme avoir reçu « des rapports faisant état d'intimidations et de violences contre des candidats et des militants qui ont fait des blessés ». Au cours de de la campagne, l'impartialité de la police a également « été mise en doute et cela s'est vu particulièrement illustré le jour du vote, lorsque les forces de sécurité ont tenté d'accéder au siège du parti SLPP ».

Jean Lambert, chef de mission pour l'UE, explique que « le déroulement du vote a été "bien" ou "très bien" par nos observateurs dans 95% des bureaux. Ils ont noté un peu plus sévèrement les opérations de dépouillement et de centralisation mais cela reste très bien dans 85% des bureaux observés ».

Crédible, équitable et transparente. Les trois qualificatifs figurent dans les rapports intermédiaires de la société civile, de la Cedao et de l'Union européenne, pour désigner les élections générales de Sierra Leone.

