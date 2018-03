Cameroun: Le renseignement au coeur de l'action de Paul Atanga Nji

La méthode Atanga Nji se veut aussi plus incisive en matière de communication. Plutôt que de laisser la main, selon les usages, au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il a signé le 8 mars un communiqué destiné aux journalistes où il a fait un point exhaustif de la situation sécuritaire dans les deux régions anglophones en crise. Une crise pour laquelle il entend se mettre en première ligne, lui anglophone de Bamenda dont le parti-pris uni et indivisible du Cameroun est souvent très controversé.

Ceci, précise-t-il, en vue de disposer de données complètes et actualisées sur la situation sociopolitique et sécuritaire de chacune de ses unités pour la très haute information du président de la République. Le ministre, qui est par ailleurs secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, entend ainsi faire du renseignement la clé de voûte de sa gouvernance.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.