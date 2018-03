Gabon: JIF2018 - La femme encouragée davantage à s'impliquer dans le développement de son milieu de vie !

A l'instar de la communauté Internationale, le Gabon a célébré le 9 mars dernier à Llibreville, la journée Internationale de la Femme. Une occasion pour les pouvoirs publics et les partenaires internationaux de saluer le rôle de la femme dans le développement de la société, avec un thème évocateur : « L'heure est venue : les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes ».

Célébrée le 8 mars de chaque année, la Journée internationale de la femme a été célébrée cette année sous le thème : « L'heure est venue : les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes ». Cette année, la Journée internationale des femmes s'inscrit dans le fil d'un mouvement mondial sans précédent en faveur des droits des femmes, de l'égalité et de la justice. Le harcèlement sexuel, la violence et discrimination à l'encontre des femmes ont fait la une des médias.

Aussi pour le thème de cette année, toutes les rencontres des femmes viseront, elles désormais la transformation de leur vie. Ce qui passe par le fait que la femme doit taire ses ego et penser femme d'abord. Ce qui signifie qu'elle doit s'associer elle-même dans tout ce qui se fait autour d'elle afin de son quotidien change quel que soit le pays où elle se trouve.

L'année 2018 est l'occasion pour les femmes de transformer cette dynamique en action qui favorise l'autonomisation des femmes dans les contextes ; ruraux et urbains. Afin de célébrer les activistes qui travaillent sans relâche à revendiquer les droits des femmes et réaliser leur plein potentiel. « C'est à ce titre que je profite de cette tribune pour rappeler à toutes que la promotion de la femme est plus qu'une priorité nationale car la femme constitue un maillon fort de la stabilité sociale et de la redynamisation de notre économie », s'exprimé le ministre délégué Clotilde Chantal Boumba Louey.

Les efforts consentis par la femme gabonaise dans la lutte contre le réchauffement climatique dans le monde est très active. « J'aimerais aussi saluer la mise en place en cours, du Réseau panafricain des femmes pour la culture de la paix au Gabon. Ce réseau lancé l'année dernière avec le soutien du système de Nations unies dans le cadre de justement de la célébration de la Journée internationale de la femme. Ce qui constitue aussi une excellente illustration du dynamisme du Gabon dans l'activisme féministe », soutient Stephen Jackson, Coordinateur résident du système des Nations unies au Gabon

« La volonté commune est de permette à la femme gabonaise, toutes conditions confondues, c'est de permettre rentrer pleinement dans ses droits, de tous ses droits », a expliqué pour sa part le premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondet. Par la suite il a réitéré son engagement à œuvrer à l'aboutissement des engagements pris par son gouvernement.

Les femmes sont confrontées à tous les maux qui limitent leur champ d'intervention. C'est donc à point nommé que vient le thème de cette année : « L'heure est venue : les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes ». Elles labourent les terres et plantent les semences pour nourrir leur pays, assurent la sécurité alimentaire de leurs communautés et renforcent les capacités de résilience face au réchauffement climatique.