Afrique: Affaire Etat gabonais/ Veolia SEEG - Point de presse de L'ONG IDRC Africa

Le coordonnateur de L'ONG IDRC Africa a tenu ce samedi 10 mars à son siège, un point de presse, pour exprimer son soutien sans réserve a la décision prise par les autorités gabonaises de mettre fin au contrat de concession de service production, transport et de distribution d'eau et d'énergie avec le groupe français VEOLIA. Il en appelle à la responsabilité du gouvernement français

Apres l'annonce de la suspension du contrat qui reliait l'Etat gabonais au groupe français VEOLIA, plusieurs interprétations se font sur cette décision à travers une certaine presse, et vont dans tous les sens. L'ONG IDRC Africa vient par l'entremise de son coordonnateur Herve Omva Ovono, réitérer son soutien au gouvernement gabonais dans sa démarche courageuse qui marque aussi une nouvelle ère dans la gestion des partenaires public /privé au Gabon. Il condamne toute intension visant à déstabiliser ou à mettre la pression sur le gouvernement gabonais et demande à une certaine presse française de bien vouloir respecter le choix du peuple gabonais qui trouve salutaire cette décision.

L'ONG IDRC Africa en appelle à la responsabilité du gouvernement français quant aux motivations de sa politique extérieure et invite à un positionnement digne et ferme sur les valeurs éthiques et de respect de l'Etat de droit, si chères à la France. IDRC Africa exige la publication officielle du contrat et des différents avenants liant l'Etat gabonais à la SEEG VEOLIA ainsi que la liste des différents actionnaires gabonais et les procédures qui leur permis d'acquérir ses actions. IL en appelle, à la plus grande vigilance des Gabonais de toute sensibilité politique quant aux tentatives de récupération politique de ce différend et demande à la population d'être sereine quant à l'issue juridique de cette affaire.