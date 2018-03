Gabon: Vie politique - Célébration du 50è anniversaire du PDG en mode symbolique

Des présentations sur l'histoire du parti se sont succédé. La première présentation a été celle du doyen François Oyono Nguema et suivie de celle du Secrétaire général de ce parti, Eric Dodo Boungueza.Le SG/PDG qui nous rappelle que ce tout premier congrès ordinaire a été très démocratique et a mis en place des structures , des unités et une philosophie , un style de vie , un style de travail pour que les gabonais soient pris en compte dans toutes les préoccupations. Il a par ailleurs indiqué que cette introspection a permis aux militants de cerner la nécessité mieux préparer les prochaines législatives pour donner une majorité au Président Ali Bongo.

