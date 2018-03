Gabon: JIF/LBV - L'ONG femmes ouvrières du Gabon gratifie les femmes commerçantes du 6eme arrondissement

A l'occasion de la Journée Internationale de la Femme, l'ONG Femme Ouvrière du Gabon a tenu ce samedi a gratifié les femmes commerçantes du 6eme arrondissement en leur offrant des espèces pour améliorer leurs activités commerciales.

C'est dans sa vision de développement et de l'autonomisation de la femme que l'ONG Femme Ouvrière du Gabon a voulu poursuivre son programme à travers le soutien apporté à la fois aux femmes couturières, restauratrices et coiffeuses lors de la précédente édition. Profitant de la Journée internationale de la Femme, l'ONG Femmes Ouvrières a voulu exceptionnellement gratifier en espèce, les femmes sur table, c'est-à-dire, les commerçantes du marché de Nzeng-Ayong dans le 6eme arrondissement de Libreville.

C'est une initiative de solidarité faite pour booster la femme gabonaise dans l'entrepreneuriat. Par ce geste, Marie Julie Nse Ndzime, présidente de cette organisation non gouvernementale a voulu exhorter ses femmes à plus de courage et de persévérance. Elle leur a toutefois rappelé que l'ONG Femmes Ouvrières est un réel levier d'autonomisation et d'épanouissement de la femme. C'est donc plus de cinquante femmes qui ont reçu des mains de la présidente des espèces allant de 50000f à 100000f pour améliorer leurs activités tout en ayant le gout de l'effort et de l²endurence.