Angola: Luanda - Mise en relief de l'engagement des femmes dans les différents domaines du pays

Luanda — Le rôle des femmes dans les domaines de la politique, des coopératives, du commerce, de lutte contre la faim et pauvreté , de l'entrepreneuriat, de la culture et du sport et dans les organes de défenses et sécurité a été mis en relief vendredi, à Luanda, par le chef d'État-major général adjoint pour l'Éducation Patriotique, Egídio de Sousa Santos.

Le général a fait l'éloge du travail des femmes à l'ouverture des journées "Mars - Femme/2018" visant à rendre hommage aux femmes militaires et fonctionnaires des organes et services du Ministère de la Défense Nationale et des Forces Armées Angolaises (FAA).

Le programme "Mars-Femme/2018 survient dans un moment où le pays vit une situation particulièrement difficile, mais pleine d'espérance, dans laquelle beaucoup de femmes augmente, de plus en plus, leur niveau de connaissance, ce qui permettra à un grand nombre de cadres du sexe féminin de contribuer au processus de diversification de l'économie, a-t-il souligné.

Durant son intervention, Egídio de Sousa Santos a indiqué que ces journées constituaient une opportunité pour tous de réfléchir sur les progrès, mais aussi à propos des barrières que l'on devraient dépasser.

La femme angolaise vivant dans les zones urbaines et rurales, a-t-il ajouté, affronte d'innombrables difficultés pour améliorer sa condition au sein de la famille, de la communauté et aussi au sein des organes de l'état.

"Nous devons savoir que nous seront tous perdant et la société plus pauvre si la femme est placée sans une position d'infériorité", a dit le chef d'État-major général adjoint pour l'Éducation Patriotique.

À l'occasion, il a souligné le rôle joué par la reine Nginga Mbandi, précurseur de la participation de la femme angolaise dans la lutte de libération nationale, ainsi que les héroïnes Deolinda Rodrigues, Teresa Afonso, Engracia dos Santos, Irene Cohen et Lucrécia Paím.

Finalement, le général a exhorté les femmes, particulièrement, les militaires et fonctionnaires de son département à continuer à s'engager dans leur formation et profession, de manière, à atteindre le progrès et le développement tant espéré.