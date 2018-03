Sénégal: Fédération des Peuples de l'Eau - La 2e édition des Régates en point de mire

Le président Palla Mbengue entouré de son staff lors de la conférence de presse de préparation des régates de Bargny.

La fête de la pirogue ou régates se déroulera le 1er mai prochain à Bargny ; ce sera dans le cadre de la 2e édition des festivités de la Fédération des Peuples de l'Eau dont la soirée de gala aura lieu le 7 avril au Grand Théâtre national sous la présidence d'honneur du chef de l'Etat, le président Macky Sall. Présentation des pirogues et des rameurs, échanges de bons procédés entre les participants seront au menu de cette soirée au cours de laquelle les us et coutumes des peuples de l'eau seront étalées dans leur diversité culturelle et linguistique. Car, selon Yakhya Ndoye, un des membres du comité de pilotage, l'univers de l'eau est un univers de représentation et l'événement doit être inscrit dans l'agenda culturel du pays.

C'est pourquoi d'ailleurs les responsables comptent mettre en place un musée virtuel des peuples de l'eau afin de pérenniser cette œuvre culturelle. C'est pourquoi aussi des artistes de divers horizons ont été impliqués issus des milieux lébous, sérères et diolas et qui seront les porte-voix des peuples de l'eau. Pour le président Palla Mbengue qui dirige cette Fédération des Peuples de l'Eau, ce projet qui a une dimension nationale et internationale compte ainsi honorer tous ceux qui gravitent autour de l'eau (pêcheurs, piroguiers et mareyeurs, etc.). « La première édition qui s'est déroulée en 2016, a été une réussite totale et nous voulons que l'édition de cette année le soit encore doublement. Après Bargny, nous irons à Foundiougne le 27 juillet où le président Macky Sall a fait des réalisations pour les peuples de l'eau, notamment avec le pont qui y sera construit. Nous devons donc y aller pour magnifier l'œuvre qu'il a réalisée là-bas », a indiqué le président Palla Mbengue.

Revenant sur les régates de Bargny qui seront organisées en partenariat avec la mairie de cette ville, mais aussi avec les ministères de la pêche, du tourisme, des sports et de la culture, Palla Mbengue a révélé que 600 à 700 rameurs seront dans les trois catégories de pirogues pour concourir ; les pirogues de 33 pêcheurs, de 25 et de 15 pêcheurs qui vont rivaliser dans les eaux de Bargny. « Au cours de ces régates, il s'agira de présenter les pêcheurs dans toutes leurs facettes ; c'est-à-dire des chants à la danse en passant par la rame, le battement des tam-tam qui vont rythmer la course du début à la fin dans un mouvement synchronisé.