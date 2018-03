Sénégal: Pèlerinage interdiocésain de Témento - Prière pour la paix universelle dans l'amour de la Vierge Marie

La 30ème édition du pèlerinage interdiocésain de Témento, dans le Goudomp, a enregistré, cette année, la présence de nombreux fidèles chrétiens venus de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou, ainsi que de coreligionnaires de pays limitrophes (Gambie et Guinée-Bissau). Le thème de cette année est « avec Marie, portons la joie, l'amour et la paix du Christ à nos familles »;

Très tôt ce dimanche, le sanctuaire « Notre-Dame de la Paix » a été pris d'assaut par de nombreux fidèles essentiellement composés de jeunes. Ces derniers ont effectué, la veille, la traditionnelle marche des pèlerins sur une dizaine de kilomètres. Le maire de Sédhiou et ministre de l'Emploi, de l'Insertion professionnelle et de l'Intensification de la main-d'œuvre, Abdoulaye Diop, y a participé ; ce dont s'est félicité le recteur du sanctuaire, le curé Stanislas Diouf. Le thème de cette édition, « Avec Marie, portons la joie, l'amour et la paix du Christ à nos familles », témoigne de cette conscience que la paix doit être l'œuvre de tous.

C'est dans la cellule familiale qu'il faut d'abord développer cette notion. Le retour à une paix définitive en Casamance passera obligatoirement par l'implication des pays limitrophes que sont la Gambie et la Guinée-Bissau. C'est pourquoi, la présence des fidèles de ces pays a été saluée pour leur implication dans le processus de paix. L'un des faits marquants de ce pèlerinage a aussi été la présence de nombreux fidèles musulmans, « une enviable exception sénégalaise » magnifiée à travers les principales allocutions. L'évêque de Ziguinchor, Paul Abel Mamba, qui a dirigé la messe, est longuement revenu sur la signification du carême et a tenu ces propos à l'endroit des jeunes filles : « Vous n'avez pas le droit d'aller à la messe, habillées comme au bal ».

Abbé Alain Diédhiou, vicaire des œuvres de Kolda, a, quant à lui, déploré l'état du sanctuaire « resté tel quel depuis sa création, à part le podium offert, l'année dernière, par la commune de Diattacounda. Les ministres, les cadres, toutes les autorités, doivent faire de sorte que le sanctuaire ne vive pas seulement le temps d'un pèlerinage ». Il a souhaité qu'on prenne en compte le sanctuaire dans le cadre de la réhabilitation des sites religieux.