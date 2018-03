Sénégal: La paix en Casamance et l'émergence du pays au menu des journées culturelles du Lôg, à partir du 5 mai

Dakar — L'Association des sages et saltigués du Log (ASSALOG) organise, les 5 et 6 mai prochains, à Ndorong-Lôg, dans le département de Foundiougne (Fatick), la troisième édition des journées culturelles du Lôg sur le thème : "Paix en Casamance et l'Emergence du Sénégal en 2035", annonce un communiqué transmis à l'APS.

Les organisateurs ont prévu de tenir deux panels portant sur "Foundiougne 2 pour la paix en Casamance" et "le PSE expliqué aux populations", renseigne la source.

Il s'agit alors, note-elle, de "partager sur la contribution du Lôg pour la paix en Casamance en revenant sur les engagements et acquis de Foundiougne 1, et de voir comment aider les populations locales à s'approprier le PSE dont la réussite repose sur une paix durable au Sénégal".

Une place de choix est réservée à la soirée folklorique animée par les femmes du Lôg et à la séance de divination, en brousse ou "Khoye" au cours de ces journées culturelles où sont attendus les cousins Diolas et Hal Pulaars, Lébous, élèves et étudiants, acteurs de développement, natifs et autres sympathisants du Lôg.

Le Lôg s'étend, du nord au sud, du pont de Niam Ndiarokh (Fayaco), à Bayé (Djilor), et d'est en ouest, du pont Diaalo (Gagué Bocar) au Baobab sacré de Thiaré, englobant les communes de Foundiougne, Mbam et Soum, et une partie des collectivités territoriales de Djirnda et de Djilor.

Y vivent en harmonie Sérères (majoritaires), Diolas, Mandingues, Hal Pulaars, Wolofs et autres, rapporte le communiqué.