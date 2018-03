Sénégal: Le directeur du CROUS de l'Université de Bambey installé

Plusieurs personnalités administratives, politiques et religieuses dont le député-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Diourbel, Moustapha Cissé Lô étaient présentes à la cérémonie.

"Les équipements de la bibliothèque ont été commandés et le centre médico-social qui est en construction sera livré sous peu" a dit M. Niane, laissant entendre que l'UADB va bénéficier de 1000 nouveaux lits et d'une ligne renforcée de transport avec le CETUD.

Il a aussi cité le manque de connexion internet, d'éclairage public entre les allées campus 1 et 2, d'espaces sportifs, etc.

A cette occasion, Mary Teuw Niane qui a rappelé la loi instituant ces centres aux universités de Bambey, Thiès et Ziguinchor a invité le secteur privé à s'investir dans la restauration et l'hébergement dans cet espace universitaire.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.