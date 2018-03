Cote d'Ivoire: Municipales 2018/N'Dohi Raymond - "Koumassi partira en Rhdp"

Aussi a-t-il annoncé sa candidature pour les prochaines élections municipales. « Donnez-moi encore 6 mois et vous me jugerez », a-t-il plaidé.

Selon lui, la commune de Koumassi a souffert, mais elle avance et continuera d'avancer. « Hier nous ne circulons pas, mais aujourd'hui c'est le cas. Je connais vos attentes et je peux vous promettre qu'elles évolueront en 2018. Nous quitterons, en 2020, les locaux de la mairie actuelle pour l'hôtel de ville qui est en finition. De nouveaux édifices vous seront offerts d'ici quelques jours. Nous avions 1,2 milliard de budget mais aujourd'hui, nous sommes à 3 milliards de Fcfa. Nous avions 4,150 milliards de dette et il nous reste 100 millions de Fcfa pour tout apurer ».

N'Dohi Raymond s'est félicité de la présence du député Rdr, Traoré Adjaratou, à cette cérémonie d'hommage. Celle-ci s'est également engagée à prendre désormais sa place dans le conseil municipal (elle ne participait pas aux réunions du conseil municipal bien qu'étant membre). « Nous ne nous sommes pas compris. Mais la présidentielle de 2015 et le referendum nous ont permis de nous connaître et de comprendre que chacun est résolument engagé pour la cohésion », a relevé le maire.

« Allez dire que pour les municipales 2018, nous partirons en Rhdp (Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix). Nous attendons les consignes des présidents Bédié et Ouattara pour les exécuter à la lettre », a déclaré N'Dohi Raymond, maire Pdci de la commune de Koumassi.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.