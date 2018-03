Cote d'Ivoire: Anniversaire de l'attaque de Grand Bassam - Une série de concerts pour effacer les traces des terroristes

Pour Sery Didier, président du comité d'organisation, ce « Concert de l'espoir » vise à faire renaitre Grand-Bassam. Quant à Traoré Lassina, sous-directeur de la maison du patrimoine, il a expliqué que les concerts du 30 et 31 mars 2018 vont effacer les effets du terrorisme et remettre Grand-Bassam sur les rails.

Arthur Gbangbo, président de la jeunesse communale de Grand- Bassam a indiqué que rien ne peut arrêter la vie à Grand-Bassam. « Notre ville est un vivier culturel et touristique. La première capitale ne mourra jamais. Grand-Bassam reste debout et vivra », a-t-il assuré.

Cet évènement placé sous le signe de la reconnaissance et de la vie se fera en deux jours (les 30 et 31 mars 2018). Selon, les organisateurs ces deux jours seront meubles de feux d'artifices, de village gastronomies, d'activités culturelles et deux grands concerts de témoignages. Des grands noms de la musique Ivoirienne et internationaux du zouglou du « coupé-décalé » sont attendus.

En prélude de la Commémoration de l'attaque de Grand-Bassam, prévue le 13 mars prochain à Grand-Bassam, l'association des hôteliers, restaurateurs et agents du tourisme de Grand-Bassam (Horest) et leurs partenaires ont présenté, le 9 mars 2018, à la presse Ivoirienne, à Grand-Bassam, un projet de concert dénommé « concert de l'espoir ».

