Cote d'Ivoire: Foire-Forum carnaval de Bouaké - La performance de la dimension culturelle et commerciale saluée

Historiquement, faut-il le rappeler, cette manifestation d'envergure constituait un point de mire de toute l'Afrique de l'Ouest à l'époque du premier maire Djibo Soungalo.

A l'apothéose de la Foire-forum carnaval de Bouaké qui s'est déroulée du 26 février au 4 mars 2018, à Bouaké, dans la région de Gbêkê, le premier magistrat de la commune, le maire Djibo Nicolas a salué la renaissance de l'événement. « Nous venons de vivre un très bon carnaval (... ) Faire renaître le carnaval et l'associer à la dimension culturelle et commerciale est une performance que nous saluons à sa juste valeur », s'est-il réjoui.

Aujourd'hui, avec la relance de cet événement, la ville renoue avec sa tradition de terre de culture et de brassage. Le carnaval de Bouaké est marqué par des manifestations allant de la présentation des richesses du patrimoine culturel ivoirien et de la sous-région ouest africaine, au défilé des forces vives en passant par l'élection de la plus belle fille de la cité pour montrer le savoir-faire des filles et fils de Bouaké... A cela, il faut ajouter le bal masqué tenu au Ran Hôtel et l'incinération de « Papa » carnaval qui clôt les festivités et annonce les prochaines festivités sous de meilleurs auspices.

La dimension Foire-Forum, c'est-à-dire commerciale et réflexion, vient démontrer depuis un moment que cette plateforme se veut désormais un instrument de développement au service de la ville. En s'appropriant, pour cette édition, un thème relatif au changement climatique et au développement durable, il s'agit également d'une projection sur l'avenir en vue de servir toujours de prétexte pour nourrir la réflexion autour du bien-être des populations. Toute qui suscite très souvent l'adhésion des décideurs, comme ce fut le cas à cette édition avec la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable, marraine de l'édition 2018.

Pour les réflexions sur le thème de cette édition, la ministre Anne Ouloto et le maire Djibo Nicolas n'ont pas manqué de dire qu'ils attendent beaucoup des conclusions des échanges.