Cote d'Ivoire: Lecture - Un concours national lancé pour rehausser le niveau des élèves

Elza Bidi a également souligné que trois corporations vont composer le jury. A savoir, le groupe des écrivains, celui des enseignants et enfin, de coachs en développement personnel. S'agissant des récompense, elle a indiqué que les lauréats de chaque niveau auront chacun 500 000 F Cfa. Ensuite, les finalistes malheureux de chaque niveau quant à eux partiront avec 250 000 F Cfa chacun. Et puis enfin, des lots en livres seront distribués aux établissements victorieux.

Chaque établissement aura à fournir 3 candidats, à raison d'un candidat par niveau (CE2, CM1 et CM2), a-t-elle précisé. Avant de signifier que les épreuves du concours vont porter sur la lecture et la compréhension du texte, avec des critères bien définis.

Organisée par la Société à responsabilité limitée (Sarl) QE, avec son slogan : « Lire, c'est voyager sans bouger ! », cette compétition qui est à sa première édition est motivée par le « constat général que les élèves ne lisent plus. Ils ne maîtrisent plus la conjugaison, l'hortographe et les règles grammaticales », a relevé son Président-directeur général (Pdg), Jean-Luc Sialou. Ainsi, a-t-il indiqué que l'objectif principal est de « redonner le goût de la lecture aux élèves, afin d'impacter considérablement leur rendement scolaire ».

