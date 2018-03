Sénégal: Liverpool - Sadio Mané n'a pas oublié ses origines

Brillant avec Liverpool cette saison et devenu une star planétaire du ballon rond, Sadio Mané n'a pas du tout oublié ses origines. Dans une interview accordée au journal The Telegraph, l'attaquant des Reds a évoqué son village et compte bien mettre tout en œuvre pour l'aider avec l'argent qu'il gagne dans sa carrière de footballeur.

« La meilleure chose à faire est de se souvenir de ses origines. Ils ont besoin d'aide et si je peux, je le fais. C'est important pour moi. Je penserai toujours à eux. Je pense fortement à cela, les aider avec mes moyens », a-t-il fait savoir.

Si les Sénégalais supportais d'autres clubs hier, Sadio Mané est convaincu que Liverpool est aujourd'hui devenu leur équipe chouchou parce qu'il y évolue. Le Lion de la Téranga remercie donc les Sénégalais pour leur soutien.

« Je pense que tout le Sénégal soutient Liverpool maintenant. Avant c'était Manchester United, Barcelone et Madrid. Maintenant, ils aiment plus Liverpool. Les gens au Sénégal me soutiennent, donc je suis heureux ».