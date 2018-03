Egypte/Sénégal: Premier League - Salah-Mané au cœur du Derby of England

Distancés par Manchester City, qui sera très bientôt sacré, Manchester United et Liverpool se disputent la deuxième place. Pour le moment, les Red Devils de José Mourinho ont un léger avantage, un petit matelas de deux points d'avance. Sauf que les Reds de Jürgen Klopp affolent les compteurs depuis plusieurs semaines, emmenés par un trio Salah-Firmino-Mané jamais rassasié. Il a marqué 34 buts à l'extérieur - record partagé avec Lyon dans les cinq grands championnats -, ce qui peut faire trembler les pensionnaires de Old Trafford. Ces derniers se rangeront derrière cette statistique : ils ont remporté 10 de leur 13 derniers matches à domicile face à Liverpool, la dernière défaite remontant à la saison 2013/2014.

Choc en Angleterre, entre deux des plus grands rivaux de l'Histoire de la Premier League. Manchester United reçoit Liverpool à Old Trafford. Ce n'est pas un derby, mais pour beaucoup de Britanniques, c'est ce qui se fait de plus tendu, à classer parmi les Celtic-Rangers, Tottenham-Arsenal ou encore Aston Villa-Birmingham City. Encore mieux, samedi, le duel aura un réel enjeu sportif.

