Cote d'Ivoire: Politique nationale - Un parti centriste (UPRCI) voit le jour et se lance à la conquête du pouvoir en 2020

La prise du pouvoir d'Etat par des voies pacifiques et démocratiques et l'exercer de façon démocratique et apaisée ; la restauration de la paix en Côte d'Ivoire, la réconciliation totale de tous les ivoiriens, la lutte contre la pauvreté, la protection de toutes les personnes vivant sur le territoire ivoirien y compris la protection de leurs biens sont entre autres les objectifs de l'Union Populaire Républicaine de Côte d'Ivoire (UPRCI), un nouveau parti politique qui vient de se lancer sur l'échiquier politique nationale.

« L'Uprci est né de la volonté de plusieurs sensibilités animées par le désir non seulement d'insuffler une dynamique nouvelle en matière de culture de bonne gouvernance, mais aussi et surtout d'œuvrer dans le sens d'une totale reconversion des mentalités », a indiqué Aka Menan, le président de ce parti. A l'entendre, l'Uprci, prône l'avènement d'ivoiriens nouveaux, accomplis, capables de se nourrir d'un idéal de paix.

Pour lui, l'Uprci vise également l'avènement d'un ivoirien nouveau qui doit accorder une place de choix aux couches défavorisées et aux minorités les plus fragiles dont la femme considérée par son parti comme moteur de développement de toute société.

A l'en croire, l'Uprci a vu le jour le 16 décembre 2016. Il revendique à ce jour 56 fédérations, 1344 sections et 6720 comités de base. L'Urpci est un parti centriste. Il veut contribuer à la consolidation de l'équilibre de la nation et surtout œuvrer essentiellement pour la paix, condition sine qua non du progrès.

« L'Urpci milite pour le rapprochement des opinions et pour la liberté d'expression. Notre devise est union-justice-partage avec pour slogan : Ensemble pour la paix, socle de développement durable », dira-t-il.

La sortie officielle de l'Urpci qui s'est déroulée, ce samedi 10 mars à Abobo, a enregistré la participation du RDR et du PIT à travers Doumbia Siaka, commissaire RDR à Abobo et Doumbia Kader fédéral PIT. Tous deux, au nom de leurs différents partis, ont déclaré épouser l'idéologie de l'Uprci qu'ils ont invité à contribuer à l'édification de la Côte d'Ivoire par la politique de la cohésion sociale.

Aka Menan a plaidé pour la mise en liberté des prisonniers politiques « pour une réconciliation vraie ». Notre parti se présentera à toutes les échéances électorales de 2020 en Côte d'Ivoire », a indiqué le président de l'UPRCI. Aka Menan est instituteur de formation de fonction. Il fut secrétaire général du Front populaire uni (FPU).