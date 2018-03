Cote d'Ivoire: Rénovation d'une centaine de centres de santé - La ministre donne le 1er coup de pioche à Koumassi

Notons que c'est plus de cinq cent milliards de francs Cfa que le gouvernement compte mobiliser sur la période 2018-2020 pour mettre à niveau, tout le système sanitaire national. Le programme de réhabilitation qui s'étendra à l'ensemble des districts sanitaires sera suivi de construction de nouveaux établissements et d'un rehaussement du plateau sanitaire des hôpitaux publics.

Pierre Franck Laporte, directeur des Opérations du groupe de la Banque mondiale, a indiqué que l'institution mondiale apporte son appui au programme de réhabilitation du secteur de la santé, du fait de la cohérence de la politique sanitaire des autorités nationales. Il a assuré que la Banque va mobiliser ses ressources, son savoir-faire et apporter toute l'assistance technique nécessaire pour que le but d'un mieux-être des populations soit atteint.

Les travaux financés pour cette première phase, à hauteur de six milliards quatre cent millions de francs Cfa par la Banque mondiale, dans le cadre du Projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques (Prsse), ont été lancés, hier, par le ministre Raymonde Goudou-Coffie au Csu de Zoé Bruno, sous-quartier de Koumassi. Le coût total supporté par la Banque pour l'ensemble de l'opération est de treize milliards de francs Cfa.

Deux cent-deux établissements sanitaires de premier contact seront réhabilités à termes. La première phase de cette vaste opération concernant quatre-vingt-huit de ces établissements, soit soixante-et-onze centres de santé ruraux et vingt-sept centres de santé urbains et quatre hôpitaux généraux de vingt-cinq districts sanitaires sur les quatre-vingt-deux que compte la Côte d'Ivoire.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.