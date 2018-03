Cote d'Ivoire: Comité national olympique (Cno) - Voici le projet du candidat Palenfo

A une semaine de l'élection à la présidence du Comité national olympique (Cno), le staff de campagne du général Lassana Palenfo a dévoilé le projet de son favori.

Allah Kouamé, le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme (Fic), qui avait à ses côtés Honoré Zolobé (Fédération de badminton), a animé le vendredi 9 mars, une conférence de presse au cours de laquelle il a expliqué pourquoi les fédérations devaient accorder un autre mandat au président sortant.

« Le général Palenfo est respecté au niveau du sport mondial. La Côte d'Ivoire ne doit pas perdre cette place », a indiqué, d'entrée, Allah Kouamé. Une belle réputation à l'international soutenue par des acquis depuis 1999 et qui se résument en trois grands points à savoir: l'acquisition d'un patrimoine, le soutien des athlètes à travers des subventions et des bourses et la formation.

« Malgré le poids de l'âge, le général Palenfo a encore de bonnes choses à proposer à l'olympisme et au sport ivoirien en général. C'est un Cno nouveau que vous verrez », a fait savoir le président Allah Kouamé. Une nouvelle vision du Cno par des actions concrètes à travers un plan stratégique de développement quadriennal olympique (2017-2020).

Un programme qui se décline sur plusieurs axes. Pour les athlètes, ce programme prévoit en plus des bourses olympiques, un budget de soutien spécifique pour leur préparation aux prochains jeux olympiques de Tokyo. Le général président et son équipe comptent également mettre l'accent sur la formation pour améliorer le nombre d'entraîneurs et l'émancipation de la femme africaine.

Ce plan stratégique prévoit, en termes d'infrastructures, la construction de nouveaux centre OlympAfrica (viviers de sportifs). Le partenariat avec des centres spécialisés pour la préparation et la formation des athlètes figurent également en bonne place dans ce programme. De même que la communication et le marketing. « Si notre volonté est de conserver les acquis, et d'être positionné en matière de sport, en Afrique, la personne qui est à même de défendre ces couleurs est le président Palenfo », a indiqué Allah Kouamé.

A propos d'un éventuel compromis entre les deux candidats annoncés, le président de la Fic a précisé qu'il est l'un de ceux qui ont voulu un rapprochement entre les deux candidats mais qu'il n'a pas été soutenu dans ce sens. « Chacun va donc trouver ses armes pour se battre. Mais il reste encore une semaine avant les élections, et on verra », a-t-il ajouté.

Céleste Kolia