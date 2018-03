Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - 36 députés appellent à la création d'un groupe parlementaire Rhdp

Touré Mamadou et Adama Bictogo, respectivement députés Rdr de Daloa et Agboville, étaient présents pour apporter leur soutien au comité ad hoc. Egalement vice-président des républicains chargé de la mobilisation, Adama Bictogo s'est félicité du projet de ses pairs. Il a souligné que c'est un pas décisif vers la mise en place du parti unifié. « Les députés, pour rester cohérents, ont attendu que les politiques aient décidé d'aller aux sénatoriales sur l'ensemble du territoire pour vouloir mettre en place ce groupe qui est le début de cette union tant recherchée par l'ensemble des acteurs politiques qui composent la coalition des Houphouétistes », a-t-il fait savoir.

Félix Anoblé, député Pdci de San Pedro, a précisé que le comité ad hoc est composé de 66 députés et que plus de 80% (environ 166 députés) d'entre eux ont donné leur caution ferme pour la création de ce groupe parlementaire. Il a expliqué, conformément aux textes de loi qui régissent l'Assemblée nationale, que les députés ont le droit de créer, quand ils le souhaitent et en fonction des circonstances, des groupes parlementaires. « Nous sommes dans nos droits. On peut être membre d'un groupe parlementaire sans forcément partager ses idées et le suivre aveuglément. Nos partis respectifs ne peuvent pas nous interdire de créer un groupe parlementaire », a-t-il défendu.

Le député Pdci de Sassandra a soutenu que la mise en place dudit groupe est indispensable pour maintenir la Côte d'Ivoire dans sa dynamique économique actuelle et pour consolider la paix et la cohésion sociale. « Grâce à nous, la famille Rhdp au Parlement va s'agrandir. Nous invitons donc tous les présidents des groupes parlementaires à s'associer à cette noble initiative », a-t-il appelé.

