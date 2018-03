Cote d'Ivoire: Taekwondo (championnat d'Afrique des nations) - La participation ivoirienne incertaine

La Côte d'Ivoire n'est pas certaine de participer au prochain championnat d'Afrique prévu le 28 mars, à Agadir au Maroc.

Bien qu'ayant lancé sa saison 2017-2018 le mois dernier, la fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd) a déclaré, jeudi, en conférence de presse, ne pas être en mesure d'envoyer des athlètes à cette compétition.

La crise que lui impose le comité national olympique en est la raison. En tout cas, c'est ce que Me Siaka Anzoumana, secrétaire général de la Fitkd, mandaté à cet effet, par le comité directeur présidé par Me Bamba Cheick Daniel.

« Notre saison a débuté depuis février. On devrait être au championnat d'Afrique dans 2 semaines au Maroc mais on ne pourra pas y être. Parce que nous n'avons pas pu préparer en conséquence nos athlètes », a-t-il déclaré.

Avant d'évoquer l'affaire qui l'oppose au Comité national olympique. « Le Comité national olympique devrait assumer ce forfait de la Côte d'Ivoire. Notre bureau technique qui sert de siège pour la direction technique nationale était fermé par le Cno qui avait brandi une ordonnance. Dieu merci, nous avons réussi à récupérer le local, grâce à une ordonnance de la Cour d'Appel d'Abidjan, mais il y a un préjudice énorme que cela a occasionné. En plus de ne pas pouvoir préparer convenablement nos athlètes et de la dégradation du local, la fédération a empêché les ligues de procéder aux passages de grades », a poursuivi Me Siaka Anzoumana.

Il a précisé que ce rendez-vous continental est classée G4 (40 points). Ce que les athlètes pourraient rater pour améliorer leur rang mondial. Cela dit, Me Anzoumana n'exclut pas le fait que Cheick Cissé Sallah et Ruth Gbagbi qui ont eu une préparation adéquate, en Allemagne, soient envoyés à cette compétition.

L'arrivée de Me Kim

En marge de la conférence de presse, le secrétaire général de la Fitkd a fait une mise au point sur l'arrivée du grand Me Kim Young Tae, Ceinture noire 9e Dan, à Abidjan.

« Me Kim nous a informé, par courrier, qu'il a été invité à Abidjan pour assister à l'inauguration d'un nouveau complexe sportif qui appartiendrait à Me Coulibaly Minayaha, ancien président de la fédération ivoirienne de taekwondo. Le secrétaire général de la Fitkd a fait une mise au point. Mais il a précisé que lors de son séjour, il ne supervisera aucune autre activité, ni passage de grade, sans l'accord du président Bamba Cheick », a confié Me Anzoumana.

Pour lui, cette lettre de Me Kim, est non seulement une marque de respect, mais réaffirme encore la légalité et la légitimité du président Bamba Cheick Daniel et de son comité directeur.

A noter que Me Kim Young Tae, précurseur de cet art martial coréen en Côte d'Ivoire, ne cache pas son intention de mener la médiation dans la crise qui secoue la fédération.