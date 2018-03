Cote d'Ivoire: Annexe fiscale 2018 révisée - Ouattara Sié Abou rassure le secteur privé français

Le directeur général des Impôts a échangé avec les opérateurs économiques, membres de la Chambre de commerce et d'industrie France Côte d'Ivoire, après les modifications apportées au texte après sa suspension.

Les mesures de l'Annexe fiscale 2018, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2018-145 du 14 février 2018 et entrée en vigueur le 19 février, ont été présentées par Ouattara Sié Abou, directeur général des Impôts, à l'occasion du déjeuner-débat organisé par la Chambre de commerce et d'industrie France Côte d'Ivoire (Ccif-CI), le 8 mars, à l'Hôtel Azalaï de Marcory.

Sur invitation de la chambre consulaire, et devant un parterre d'opérateurs économiques français et cabinets d'experts fiscaux, le directeur général des Impôts a passé en revue les principales mesures modifiées dans l'annexe fiscale 2018.

D'entrée, le conférencier a indiqué que les mesures de l'annexe fiscale à la loi de finances 2018 s'inscrivent dans la politique économique et sociale du gouvernement qui vise à créer les conditions d'une économie forte par le secteur privé, créateur de richesse et d'emplois. Ces mesures tiennent également compte des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire tant au niveau de l'Uemoa qu'en ce qui concerne ses rapports avec les partenaires au développement.

Ainsi, les mesures prévues par l'annexe fiscale 2018 sont de cinq ordres à savoir : les mesures de soutien aux entreprises ; les mesures de renforcement des moyens de l'État ; les mesures techniques ; les mesures de rationalisation du dispositif fiscal ; et les mesures à caractère social.

À la suite de l'exposé, les opérateurs économiques n'ont pas manqué de s'inquiéter de la probable réapparition, les années à venir, des mesures qui ont été à l'origine de la fronde contre la première mouture de l'annexe fiscale 2018. En outre, un plaidoyer a été fait pour que des actions concrètes et vigoureuses soient prises pour endiguer ou freiner le développement du secteur informel qui menace les activités économiques.

Le Dg des Impôts, Ouattara Sié Abou, a apporté des réponses à toutes ces préoccupations. Ainsi, il a indiqué qu'aucune mesure retirée ou modifiée ne sera réintroduite car le gouvernement a accédé à la requête du secteur privé. En effet, l'État est conscient que ce secteur constitue la colonne vertébrale de l'économie nationale, a-t-il expliqué.

En ce qui concerne les mesures de lutte contre la fraude et le développement du secteur informel, le conférencier a sollicité l'appui et la collaboration de tous les opérateurs économiques. La Dgi prendra les résolutions et trouvera les moyens légaux mais cette action doit être en synergie avec tous les usagers, a-t-il recommandé.

Pour rappel, l'annexe fiscale a été au centre d'une polémique courant janvier et février ; le secteur privé ayant unanimement dénoncé plusieurs de ses dispositions. Avant de les rejeter puisqu'il a saisi le gouvernement afin que les dispositions à problème soient retirées ou supprimées.

C'est ainsi que le Chef de l'État, Alassane Ouattara, a ordonné sa suspension et instruit le gouvernement de poursuivre les discussions avec les partenaires opérateurs économiques.

Après plusieurs rencontres avec les représentants des groupements professionnels notamment la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (patronat), le ministère auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'État, l'annexe fiscale 2018 a été modifiée. La séance d'échanges et d'explication entre le Dg des Impôts et la Ccif-CI sera suivie d'autres rencontres avec d'autres organisations du secteur privé.