Sénégal: Saint-Louis - 17 étudiants en Matic reçoivent leurs diplômes de fin de formation

M. Sambou a en outre estimé que "ces spécialistes, diplômés du Matic, dont sa vocation est essentiellement professionnelle, sont appelés à être des médiateurs linguistiques de haut niveau et à jouer un rôle de pont entre plusieurs langues-cultures différentes, pour faciliter la transmission et la vulgarisation des savoirs".

Olivier Sagna, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dioro Sow, le directeur de l'UFR des lettres et sciences humaines de l'UGB et le parrain, Malick Sy, ancien interprète aux Nations Unies, ont tour à tour salué cette formation en master de traduction et interprétation de conférences (Matic) qui permet ainsi au Sénégal de disposer d'interprètes qualifiés et compétents.

Le professeur Kane a également annoncé pour "très prochainement" la sortie de la première promotion de docteurs en médecine de l'UGB, estimant que "cela démontre l'excellence et la qualité des enseignements dispensés, afin de mettre sur le marché des ressources humaines compétentes et qualifiées".

Qui a souligné que son institution universitaire vient, après la sortie de la première promotion d'ingénieurs en génie électromécanique en 2017, mettre sur le marché de l'emploi 17 diplômés en Matic, "des interprètes de haut niveau, spécialisés dans la traduction et capables de communiquer de façon fidèle et fluide, en leur langue d'arrivée de l'information écrite en langue étrangère".

