Tunisie: Formation anti-plagiat

Le phénomène, certes, n'est pas propre à la Tunisie puisqu'il existe partout dans le monde.

À cet effet, l'Université de Tunis El Manar (UTM) a pris les devants pour essayer d'endiguer ce fléau qui ne cesse de prendre des proportions sérieuses. Aussi, une formation a-t-elle eu lieu récemment au profit de 120 enseignants de la Faculté de médecine de Tunis et d'autres établissements de l'UTM sur l'utilisation d'un logiciel anti-plagiat, nommé Urkund.

Il s'agit, en fait, de mettre à la disposition des enseignants-chercheurs un outil de détection et de prévention du plagiat. Cette plateforme permet d'analyser des travaux rendus par les étudiants sous forme numérique, pour repérer et identifier des paragraphes similaires à des textes disponibles en ligne et dont les sources ne seraient pas citées. L'accès se fait directement sur Internet et ne nécessite aucune installation sur le poste de travail. Il est possible d'analyser les documents en multi-langues et tous les types de formats bureautiques classiques, ainsi que les fichiers compressés. Cet outil est exclusivement destiné aux enseignants, chercheurs de l'UTM.