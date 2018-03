Tunisie: L'instance de la discorde

Faire la part des choses

Il est évident qu'il faut toujours faire la part des choses. La justice transitionnelle est un processus « dont l'objet officiel est de cicatriser des meurtrissures du tissu social par l'apaisement des tensions au sein du corps social, la réconciliation et le pardon dans les États en transition ». C'est un choix qui a été adopté en Tunisie après un long processus « entamé depuis janvier 2011 avec la participation des instances gouvernementales, des instances judiciaires et des composantes de la société civile, et l'appui des organisations internationales ». En tant que processus, il ne peut être remis en question, ni faire l'objet de tiraillements entre les différentes parties.

Mais c'est au niveau de l'Instance chargée de conduire cette justice que les divergences sont inconciliables. Et plus précisément au niveau de sa présidente Sihem Ben Sedrine, « l'une des figures publiques les plus controversées ». « Convertie à la justice transitionnelle, elle voudrait l'incarner à elle seule », écrivait Jeune Afrique en septembre 2015. Le dirigeant de Nida Tounès Wissem Saidi l'a affirmé sans ambages : « Oui nous avons un problème avec la présidente de l'IVD et non avec la justice transitionnelle ». On reproche à la présidente, qui a été imposée par le mouvement Ennahdha du temps du gouvernement de la Troïka, de ne pas remplir les critères de « l'indépendance, la neutralité et l'impartialité » tels que stipulés dans l'article 21 de la loi organique relative à l'instauration de la justice transitionnelle de décembre 2013.

«Elle n'a ni la personnalité ni le profil pour cette mission», comme l'affirme un député de Nida Tounès. Ben Sedrine a été une opposante à l'ancien régime qui l'a poursuivie de sa vindicte et, de ce fait, elle ne peut pas être à la fois juge et partie. Elle a été parmi les premières personnalités à fustiger les écarts de l'ancien régime et la corruption des familles qui « pillaient la Tunisie» et elle en a payé pour sa liberté, mais, pour certains observateurs, elle a dilapidé ce capital dont elle jouissait et même sa famille politique et ses anciens compagnons de route dans « le combat pour les libertés » l'ont désavouée.

Parmi les griefs qu'on lui fait, sa propension à condamner avant de juger. En plus de ne pas avoir la compétence requise dans un domaine, celui de la justice, qui lui est complètement étranger, de par sa formation, et bien qu'elle se targue d'avoir une certaine expérience en matière de justice transitionnelle, elle est perçue beaucoup plus comme «une inquisitrice » que comme « une justicière ». Mais ce n'est pas tout. Car Sihem est accusée d'avoir été derrière la dissolution de l'ancien parti au pouvoir alors qu'elle va juger ses responsables. Elle est désignée comme étant l'instigatrice de la «liquidation» de ce qui est appelée la police politique alors que ses membres pourraient être traduits devant « sa juridiction ».

Sa gestion de l'Instance est pointée du doigt et elle a été émaillée par plusieurs accrocs avec des démissions et des révocations. Feu Noura Borsali, qui avait démissionné de l'Instance avait écrit « qu'il est nécessaire que soient revues (... ) la composition de l'IVD et sa présidence.». Elle avait dénoncé « les allégeances politiques néfastes pour le bien de la commission » ajoutant que «le soutien des islamistes d'Ennahdha à la présidente de l'IVD n'aide aucunement l'instance à se réformer et s'améliorer.». Ce que Ben Sedrine a toujours nié rejetant les accusations de favoritisme pour les « nahdhaouis » et dénonçant les attaques d'une certaine presse à la « solde » de «l'ancien régime » qui « fait tout » pour déstabiliser l'Instance.

En conflit avec les institutions

La présidente de l'IVD est entrée en conflit avec les institutions de l'Etat et notamment la présidence de la République qu'elle accuse de « faire obstruction à la justice transitionnelle ». Elle était partie en guerre contre le projet de loi de réconciliation présenté par le président de la République, Béji Caïd Essebsi, et elle ne se prive pas de dire qu'il lui en veut personnellement. Elle l'est aussi avec l'Assemblée des représentants du peuple, du moins avec un bon nombre de députés. Le gouvernement de Youssef Chahed a jeté « tous nos courriers à la poubelle.

La justice transitionnelle n'existe pas dans son programme, dans son discours », (le Point du 17 novembre 2017). Tout comme la justice militaire, le pôle financier et le ministère de l'Intérieur qui, selon elle, refusent de collaborer avec l'IVD. Elle a également une dent contre, non seulement le régime de Ben Ali, mais également contre celui de Bourguiba dont les agents ont, d'après elle, « écrit l'histoire officielle de la Tunisie ». C'est pourquoi, il faut réécrire cette histoire à partir de témoignages des victimes de cette période précise, parce qu' « on a éliminé certains acteurs d'un crayon et imposé l'omerta sur certains faits historiques », a-t-elle souligné dans une interview à Jeune Afrique au mois de juin 2017.

Cette attitude a fait réagir plusieurs historiens qui ont répondu à « ses accusations et ses insinuations quant à la véracité de l'histoire du Mouvement National tunisien à l'époque de la lutte contre le colonisateur». Dans un communiqué publié par un collectif de 60 historiens experts en histoire contemporaine, ils réfutent « les hypothèses présentées par l'instance IVD et appellent à vérifier les dires et l'historique des personnes présentées comme étant des témoins de cette époque ». Ils critiquent « toute tentative de déformation de la réalité et tout appel à réécrire l'histoire en dehors des circuits reconnus par leur expertise ».

Elle tient son instance avec une main de fer

Face à ces attaques qu'elle considère comme orchestrées, Sihem Ben Sedrine n'en démord pas et tient son Instance d'une main de fer. Elle compte sur le soutien indéfectible du groupe parlementaire du mouvement Ennahdha et sur les députés du CPR, du Harak de l'ancien président Moncef Marzouki et du Courant démocratique et accessoirement sur le groupe du Front populaire. Mais elle s'appuie surtout sur la loi qui lui donne de larges prérogatives ne la soumettant pratiquement à aucune autre autorité. Pour pouvoir modifier la loi sur la Justice transitionnelle, il faut réunir les deux tiers des voix de l'ARP. Ce qui est pratiquement impossible. Même les jugements rendus par le Tribunal administratif sont nuls et non avenus.

Censée réconcilier les Tunisiens avec leur passé, l'Instance vérité et dignité les a plutôt divisés. Elle s'est même transformée en « un instrument de règlement de comptes politiques », selon le député Mustapha Ben Ahmed.

Aujourd'hui, « les risques que court la justice transitionnelle en Tunisie sont à prendre au sérieux. Le processus, déjà biaisé par tant de dérives internes, a besoin d'être revu et corrigé pour la garantie de son succès et de sa crédibilité, profondément altérée. Car nous ne cesserons jamais de le répéter : la justice transitionnelle est l'un des piliers importants de la transition démocratique qui peine à se concrétiser. En conclusion, un constat s'impose à nous. Nous l'emprunterons au célèbre dramaturge allemand Bertolt Brecht (en le changeant) : ainsi va la justice transitionnelle en Tunisie et elle ne va pas bien. Hélas ! ». C'était prémonitoire de la part d'une grande Dame, feu Noura Borsali, dans une tribune publiée sur les colonnes de la Presse du 18 mars 2017.