Tunisie: CSS-ESS en vedette

Cela dépend bien entendu des résultats du choc de Sfax et du duel de Sidi Bou Saïd.

Au cas où l'Etoile du Sahel s'inclinerait devant le Club Sfaxien par 3-0 ou 3-1 et l'Espérance s'imposerait face à la Saydia dans une rencontre qui ne devrait pas dépasser le cap du quatrième set, c'est l'EST qui s'assurera du leadership.

De ce fait, le sommet de Sousse retardé pour le mercredi 14 mars pour le compte de la quatrième journée entre l'ESS et l'EST constituera une simple formalité.

Toute l'attention va se porter sur la salle de Sfax qui sera le théâtre d'une belle empoignade opposant le CSS à l'ESS. Avec la capacité de réaction des locaux après leur dernier faux pas à Tunis et le vif désir de concilier et rassurer à la fois leur public et avec la détermination décuplée des Etoilés de réaliser un second succès consécutif en dehors de leur fief après celui de Sidi Bou Saïd et conserver par conséquent l'espoir de l'octroi de la première place, toutes les possibilités sont envisageables. Les pronostics sont interdits.

De toute manière, une victoire de l'une ou de l'autre des deux équipes, dont les forces sont sensiblement égales, leur sera d'un grand apport pour le super play-off, le dernier virage et le plus décisif pour le titre.

Il faut dire également que l'Etoile se présente à Sfax en revancharde après la défaite de l'aller par trois sets à un. Le Club Sfaxien n'a d'autres alternatives que la victoire avec les moindres dégâts pour aspirer à la seconde place.

A Sidi Bou Saïd, il nous est difficile de voir le leader espérantiste en cette journée cruciale lâcher prise et rater un succès à sa portée au détriment d'une Saydia incapable de sortir de l'auberge.

Les «Sang et Or» qui seront à l'écoute de Sfax devront être beaucoup plus concentrés sur leur sujet. Un éventuel relâchement et un excès de confiance pourraient compliquer leur tâche et redonner âme et vigueur à un adversaire qui aura l'avantage du terrain et le soutien du public.

Play-out : à la portée des locaux ?

La cinquième et avant-dernière journée de la phase maintien semble en principe favorable aux équipes recevantes.

L'ASMarsa avec des progrès tangibles et auréolé de deux performances d'affilée va mettre les bouchées doubles face à la Mouloudia de Boussalem qui cherchera à récupérer le terrain perdu. Dure sera l'opposition pour les Mouloudiens face à des Marsois qui restent difficiles à manier à domicile. Tout dépendra de la forme du moment et l'endurance mentale des deux équipes.

Le CO Kélibia, sans la moindre fausse note, reste sur une courbe ascendante. L'équipe pourra donc donner du fil à retordre à l'ASPTT Sfax, c'est ce qu'on verra cet après-midi.

Le Tunis Air Club aura l'oportunité de mettre fin à sa série noire en profitant de la venue d'une UST Sfax avec laquelle il partage la même situation difficile sur tous les plans. Pour qui va donc basculer le sort de la première victoire? L'avantage du terrain pourrait être déterminant.

Programme

Sidi Bou Saïd

16h00 : SSBS-EST

Sfax

17h00 : CSS-ESS

La Marsa

16h00 : ASM-MSB

Kélibia

16h00 : COK-ASPTTS

La Soukra

16h00 : TAC-USTS