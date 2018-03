Tunisie: Défaillances notoires...

Le cas Eduwo

Pour sa part, l'autre joueur nigérian du club, Kinsgley Eduwo, a été forcé par son manager, Mohamed Wadani, d'interrompre ses activités avec le club, en raison, selon lui, du retard enregistré dans le paiement du montant de son transfert à son club d'origine, Loby Stars.

Le joueur a repris hier les entraînements après l'accord intervenu pour régulariser sa situation avec le club dans les plus brefs délais.

Néanmoins, Eduwo ne pourra pas être compétitif pour la prochaine rencontre en raison du manque de fraîcheur.

Les jeunes à la rescousse

Face à ces «petits» problèmes qui ont entravé la bonne marche de l'équipe, l'entraîneur, Ghazi Ghraïri, a fait appel à certains jeunes de la catégorie de l'Elite pour pallier ces défaillances. On en cite plus particulièrement Firas Chaouat, Mohamed Ali Ragoubi et Walid Karoui qui sont bien en forme pour le prochain rendez-vous.

Les entraînements se poursuivront au «M'hiri» jusqu'au vendredi matin. Juste après cette séance, les joueurs prendront la route vers Gabès où ils s'apprêteront à croiser le fer avec la «Zliza» le lendemain.

Des réajustements

Le staff technique sfaxien a accordé au cours des séances d'entraînement une attention particulière au volet tactique, en vue de surmonter certains problèmes dans la manière d'évoluer. Ces réajustements ont touché et le côté offensif, et la transition entre la défense et l'attaque.

Certains changements sont aussi prévus dans la composition de l'équipe rentrante, samedi prochain, pour atténuer l'effet des insuffisances relevées dans les dernières sorties.