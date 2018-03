Tunisie: Pas pour la figuration

Comment réussir cette participation ?, s'interroge-t-il. M. Khemais Sahbani, président de l'Association tunisienne des personnes handicapées, lui-même malvoyant, voit les choses d'un bon œil.

Et d'argumenter que le choix porté sur ces candidats n'est guère fortuit, mais dicté par des textes de loi énoncés aussi bien dans la nouvelle constitution (article 48) que dans les conventions internationales des droits de l'Homme, dont celle signée par la Tunisie depuis 2008. C'est là, témoigne-t-il, des assises juridiques qui donnent droit à l'intégration sociale de ces personnes que l'Etat doit protéger. « L'exercice de leur droit électoral doit aussi se faire sur un pied d'égalité », défend-il.

Présence conditionnée

Quant au nombre des handicapés se présentant dans plusieurs circonscriptions, l'homme s'est montré, alors, satisfait : « 1.740 candidats dont 17 têtes de listes partisanes ». Ce classement lui vaut un début de succès. Mais cette position en rang respecté révèle d'autres intentions partisanes camouflées. C'est que les partis politiques se sont trouvés obligés d'inscrire sur leurs listes au moins un handicapé, pour bénéficier d'un financement public. Condition sine qua non pour pouvoir alimenter leur campagne électorale. Mesure à prendre ou à laisser. Ce qui est mal perçu par M. Sahbani. Du reste, s'est-il rétracté, c'est un pas en avant.

Un rôle reconnu mieux que jamais ! Rappelant l'arsenal juridique mis en place à cet effet, dans la perspective d'améliorer l'intégration sociale des handicapés et leur prise de décision à l'échelle des régions, M. Anouar Ben Hassen a vanté la mise à profit des acquis de l'Isie. Lors des élections 2014, évoque-t-il, l'Instance avait bien répondu aux exigences des handicapés, instituant des dispositions plus adaptées à leur accès aux bureaux de vote. D'autant que la loi électorale 2016 leur a réservé des garanties toutes particulières. En vue des prochaines municipales et l'échéance 2019, on compte, selon lui, consacrer une part des budgets de l'Isie aux handicapés. « On ne veut plus traiter avec eux d'une manière circonstancielle », conclut-il, recommandant d'établir une base de données relative aux personnes handicapées.

Il y a un hic!

Intervenant par téléphone, via WahtsApp, Mme Bouraouia Agrebi, non-voyante, activiste des droits de l'Homme, a souligné que la participation des handicapés pose encore problème, voire une polémique.

S'adressant à qui veut l'entendre, elle a posé certaines questions : pourquoi perçoit-on ainsi le handicapé? Pourquoi sa participation est toujours conditionnée? Apparemment, cette militante ne veut pas faire de la figuration aux municipales. « Oui, j'ai une déficience visuelle, mais je ne suis pas analphabète. La faute est à l'Isie», a-t-elle déclaré. S'il n'y a pas eu, autrefois, une bonne participation des handicapés, c'est que l'Isie n'avait pas bien préparé le terrain : démarche mal réfléchie, sans infrastructure ni communication adaptée aux besoins des handicapés. Partisan, le directeur exécutif de l'Observatoire « Chahed » a soutenu la position de Mme Agrebi et la lecture critique qu'elle a faite à propos du regard porté sur les personnes handicapées. Cette catégorie, insiste-t-il, a le plein droit de voter et de se porter candidate à n'importe quelle échéance.

Sauf qu'il faudrait actualiser la base de données y afférente, le but étant de mieux les recenser. Et là, l'Institut national de la statistique (INS) est pointé du doigt pour manque d'informations. L'accent est, de surcroît, mis sur le droit d'accès aux médias, leur présence dans les plateaux télévisés ou radiophoniques demeure assez timide.