Madagascar: Production de farine - Une usine de transformation de fruits à pain à Toamasina

300 à 400 kilos ! C'est le poids total moyen de fruits que produit un arbre à pain en une seule récolte. Dans la région Atsinanana, les fruits à pain ou « Soanambo » sont produites en grande quantité, mais consommés à l'état brut et ne peuvent être conservés après la récolte. Une opportunité que la société Soanamad a saisie pour monter une usine de production de farine, au Boulevard Augagneur Toamasina. En effet, il s'agit de la première industrie productrice de farine à base de fruits à pain, dans la Grande-île. « Notre objectif est de contribuer à l'industrialisation rurale. Cela contribue à la création de richesses pour l'économie, et à la création d'emplois pour les paysans, car nos fournisseurs sont des coopératives réunissant des petits producteurs de fruits à pain. Ce projet favorise également la multiplication des arbres à pain. Pour nous, il s'agit d'une reforestation économique qui contribue également à la lutte contre la malnutrition, grâce aux apports nutritifs de la farine de fruits à pain », a expliqué Kenlee Rado Randrianarisoa, directeur général de Soanamad. D'après ses dires, il ne faut que 6 fruits à pain pour produire un kilo de farine. Pour les promoteurs du projet de production, la farine de fruits à pain pourrait avoir un bon avenir sur le marché malgache ... et pourquoi pas à l'export, compte tenu de la qualité reconnue des matières premières de la Grande-île ?

