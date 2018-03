Madagascar: Douane - Séance d'information avec les auxiliaires

Une occasion pour les deux parties de discuter, entre autres, de la détermination de la valeur en douane selon les dispositions du code des douanes et l'accord sur la mise en œuvre de l'Article VII du GATT. Les auxiliaires en douane ont mis à cette occasion en relief, les difficultés rencontrées dans la présentation des pièces justificatives, ainsi que sur leurs droits de porter leur demande d'arbitrage devant le comité de conciliation d'expertise douanière. Sans oublier la mise à leur disposition de la valeur concertée décidée entre l'administration des douanes et les importateurs.

Présidée par le Directeur Général des Douanes, Eric Rabenja avec le Directeur de la Législation et de la Valeur ainsi que son équipe, cette séance était axée sur l'application de la Décision n'001 MFB/SG/DGD du 08.01.2018 portant tableau des sanctions des commissionnaires en douane et transit-maison, la détermination de la valeur en douane, ainsi que les modifications du code et du tarif des douanes dans le cadre de la loi des finances 2018.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.