Madagascar: Andry Rajoelina , un adversaire redoutable pour le régime

La campagne électorale est bel et bien lancée. L'ancien président de la transition a entamé sa reconquête de l'électorat en tenant son premier meeting à Ambilobe. C'est une véritable démonstration de force qu'il a réussie en se faisant acclamer par une population en quête d'un nouvel espoir.

Il a été acclamé comme un héros qui va remettre le pays sur les rails du développement. En fait, son opération «séduction» a été rondement menée et qui doit certainement semer le doute chez ses adversaires, notamment les partisans du HVM. La réaction qu'elle a suscitée dans leur camp montra que ce raz-de-marée populaire ne les laisse pas indifférents. En témoigne le titre d'un des quotidiens soutenant le régime et, qualifiant cette foule de « foza ». Andry Rajoelina et son TGV se sont bien lancés pour essayer de reprendre les rênes du pouvoir.

Le régime est en train de revoir toute sa stratégie, pour essayer de contrecarrer celle de son concurrent le plus dangereux. Pour le moment, le régime continue de s'attaquer à Marc Ravalomanana, en mettant en place un véritable blocus autour de la ferme laitière de l'entreprise Tiko AAA. Les photos des vaches mourant de faim véhiculées par les réseaux sociaux ont provoqué un véritable tollé. Cette décision d'utiliser la force pour isoler cette unité de production à Antsirabe est en train de se retourner contre ses initiateurs qui ternissent encore plus leur image. C'est dans ce contexte que va s'ouvrir aujourd'hui la nouvelle session extraordinaire pour permettre l'examen des projets de loi électorale. Les députés vont devoir, pendant douze jours, abattre un travail de Titan pour arriver au bout.

Sur le plan international, le régime de Bachar Al Assad reste sourd à toutes les injonctions qui lui sont faites pour respecter la trêve humanitaire dans la Ghouta orientale. Les forces gouvernementales accentuent leur pression sur les forces rebelles, noyant sous un déluge de bombe l'enclave. Elles veulent réduire toute résistance sur place et forcent leurs adversaires à se retirer. Fort du soutien de la Russie et de l'Iran, le Raïs de Damas est décidé à aller jusqu'au bout.

Cette semaine, c'est l'annonce de la mise en place de droits de douane sur l'acier et l'aluminium venant de l'étranger par l'administration Trump qui a provoqué un tollé international. Les grandes puissances économiques ont annoncé qu'elles allaient riposter en appliquant la réciprocité sur des produits américains. L'Europe, la Chine et le Japon ont dénoncé cette déclaration de guerre commerciale. Néanmoins, le président américain a annoncé que ces mesures ne s'appliquaient pas au Canada et au Mexique.

Donald Trump, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a une fois de plus surpris la communauté internationale en annonçant qu'il se proposait de rencontrer son homologue nord coréen bientôt. La nouvelle a été accueillie avec satisfaction par les partenaires des deux pays.

En Afrique, les élections présidentielles et législatives qui se sont tenues au Sierra-Léone, ont été suivies avec attention par la communauté internationale. Les observateurs venus sur place ont salué la manière dont elles ont eu lieu. Il n'y a eu aucun incident et les résultats devraient être connus dans quelques jours.

L'élection présidentielle de novembre et décembre prochains est en train de prendre une place de plus en plus importante dans le paysage politique. Le succès populaire enregistré par Andry Rajoelina à Ambilobe, tout comme l'examen des projets de loi électorale lors de la session extraordinaire de l'assemblée, sont en train de précipiter les événements. L'ancien président de la transition bien lancé se présente comme un adversaire redoutable d'un régime trop sûr de lui.