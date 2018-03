Cote d'Ivoire: MASA 2018 - David Tayorault invite à un "Voyage-Rencontre"

Comme un signe du destin, David Tayorault, 25 ans après sa première participation au Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa) au sein du groupe Woya, revient au Masa, au moment cette vitrine internationale célèbre elle aussi ses 25 ans d'existence.

C'est aussi ce plateau qu'a choisi celui qu'on appelle affectueusement Totorino le Samouraï pour présenter la nouvelle orientation qu'il veut donner à sa carrière musicale. Pour en parler, il a convié, jeudi dernier, la presse à une rencontre en vue d'exposer son nouveau projet qu'il présentera, le 13 mars, à l'Institut français, au Plateau et le 16 mars, à la salle Lougah François du Palais de la culture à Treichville.

Artiste-compositeur profondément ancré dans la tradition musicale de son terroir, mais aussi ouvert aux nouvelles technologies et à la diversité musicale du monde, Totorino veut, à présent, tracer sa voie, après la somme d'expériences acquises et après avoir tant donné aux autres en tant qu'arrangeur. C'est pourquoi il propose "Voyage-Rencontres", sa nouvelle vision musicale qu'il présentera lors de ses deux spectacles inédits au Masa 2018.

« J'ai été, à la base, nourri à la sève d'une formation musicale très variée. J'ai parcouru le monde et découvert plusieurs horizons musicaux. J'ai traversé trois générations de la musique (1980-1990-2000). C'est donc toute cette expérience acquise que j'ai résumée dans une création musicale que j'ai baptisée "Voyage-Rencontre". C'est un projet qui retranscrit mon univers musical à travers un voyage qui va commencer en Côte d'Ivoire pour aboutir sur le monde en passant par l'Afrique. Il y aura aussi des exclusivités et d'anciens titres revus et améliorés », a-t-il expliqué.

C'est cette nouvelle vision guidera son prochain album dont le titre est bien à propos : "Voyage-Rencontre". Ce premier Masa de David Tayorault est donc une transition pour toucher le marché international. A travers ce projet qui est une approche acoustique avec beaucoup de voix, les mélomanes découvriront ses talents de musicien mais surtout de grand chanteur.

« C'est une transition que j'ai entamée progressivement. Si vous avez bien remarqué, depuis mes cinq derniers albums, j'ai toujours donné un aperçu de cette vision à travers quelques titres qui reflètent mes réelles influences musicales. J'invite les Ivoiriens à venir nombreux découvrir ce spectacle qui est un savant mélange de musiques d'ici et d'ailleurs », a conclu Totorino. Quand on connaît les capacités vocales hors normes et l'ingéniosité musicale de l'artiste, on peut dire que ce dernier opus promet.