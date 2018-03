Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - Le Pejedec offre du matériel à 8 établissements professionnels

Aux chefs des établissements bénéficiaires et aux enseignants, il a souligné qu'il est de leur devoir de veiller à la maintenance et à la sécurité de ces équipements. « Vous avez l'obligation morale d'en faire bon usage. Ce faisant, vous encouragerez d'autres initiatives similaires », a-t-il fait savoir.

Félicitant le donateur, Thierry Kouamé, conseiller technique du Secrétaire d'État, Mamadou Touré, a expliqué que ce don profitera aux enseignants des filières et spécialités concernées et contribuera à rehausser la qualité de la formation dispensée aux apprenants afin de faciliter leur insertion professionnelle.

Ce don est composé de 45 multimètres numériques 200 MV-600, 3MQ IEC 1010-1600V, dix multimètres MX59 HD (metrix), six moteurs asynchrones triphasé 6,5 A, cinq champs tournants, cinq mesureurs de terre et accessoires, cinq mégohmmètres, cinq vérificateurs absence de tension BTA et HTA, 15 Kits d'intervention pour électricien, un Cisaille à levier 50/32 mm, dix échelles à coulisse, etc.

Cet appui en équipement de génie électrique et de construction métallique s'inscrit dans le cadre du Projet emploi jeunes et développement des compétences (Pejedec) financé par la Banque mondiale.

