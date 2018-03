Congo-Brazzaville: Diplomatie - Xia Huang regagne son pays avec le sentiment d'une mission accomplie

Avant de quitter définitivement le Congo, l'ambassadeur de Chine a organisé, le 9 mars à Brazzaville, une réception au cours de laquelle il a salué la coopération sino-Congolaise, ainsi que la qualité des relations diplomatiques qui se sont dynamisées davantage ces dernières années.

Devant le Premier ministre, Clément Mouamba, les membres du gouvernement, le corps diplomatique et un parterre d'invités composé d'une forte communauté chinoise et congolaise, l'ambassadeur de Chine au Congo, Xia Huang, a débuté son dernier discours en tant que diplomate au Congo, en ces termes : « C'est comme en un clin d'œil que fuyaient deux ans et cinq mois, et qu'approche la date de mon départ définitif au terme de ma mission au Congo. Je prendrai congé de vous avec un sentiment de fierté, de réconfort, de reconnaissance et d'attachement ».

Il s'est dit flatté par l'hospitalité et la solidarité du peuple congolais envers sa personne. « Ce qui nous a impressionnés de plus, mon épouse et moi, c'est la chaleur fraternelle des Congolaises et des Congolais, c'est leur hospitalité légendaire à notre endroit. Nous avons récolté dans le pays accréditaire une amitié sincère. Où que nous nous trouvions, nous y resterons toujours très attachés, en suivant de très près son évolution, en restant pleinement solidaires avec son peuple ».

Faisant le bilan de ses deux ans au Congo, il a rappelé la rencontre entre les présidents, Denis Sassou N'Guesso et Xi Jinping, lors de la dernière visite d'Etat du président de la République du Congo en Chine, et d'autres visites réciproques effectuées par des autorités des deux pays. Ces différentes visites, a-t-il rappelé, ont permis de hisser leurs relations au niveau de « partenariat de coopération stratégique global ».

« Au cours de ces deux ans et quelques mois, la Chine et le Congo ont mené une coopération qui s'est avérée fructueuse, notamment dans les infrastructures, le transfert de capacités de production, l'aviation civile, la finance, les télécommunications, la santé, l'enseignement et la formation », a rappelé Xia Huang.

Au nombre des grands projets économiques pour lesquels la Chine tient à réaliser au plus vite, il a cité en priorité la matérialisation de la Zone économique spéciale de Pointe-Noire, dont la mise en œuvre, « a connu une avancée significative ».

Son mandat, a-t-il rappelé, a été également marqué, dans le domaine de la santé, par l'arrivée du navire-hôpital Arche de la paix de la marine chinoise à Pointe-Noire pour un séjour médical et humanitaire en faveur de la population congolaise.

Une mission diplomatique bien assurée

Sur la qualité des relations diplomatiques qui se sont encore dynamisées, ces dernières années, entre les deux pays, Xia Huang estime que des grands progrès ont été accomplis pour accompagner le Congo vers son développement, précisant, par ailleurs, que beaucoup reste encore à faire.

« En ce moment où mon mandat au Congo tire à sa fin, je peux dire, de manière responsable, que j'ai tout fait pour accomplir fidèlement les missions que le président de mon pays m'a confiées, tout en restant lucide sur l'écart qui existe entre les attentes et l'état des lieux des choses. J'y vois un encouragement à redoubler d'efforts dans mon travail pour les années à venir ».

L'ambassadeur Xia Huang a également salué la coopération sino-africaine, soulignant que « la Chine interviendra toujours davantage dans les secteurs clés pour aider les pays africains à décoller sur le plan socio-économique et à assurer un développement durable. Elle veille et veillera toujours plus à une bonne pondération entre les impératifs du développement et une gestion viable et soutenable des charges ».

En dépit des critiques émanant de toute part, diabolisant la coopération entre la Chine et l'Afrique, le diplomate chinois a souligné que, « dans la droite ligne de sa politique étrangère, la Chine s'en tient fermement, dans ses relations avec les pays africains, à la non-ingérence dans des affaires intérieures d'autrui. La Chine n'assortira jamais cette coopération d'aucune condition politique. Elle interviendra toujours davantage dans les secteurs clés ».

Par la même occasion, l'ambassadeur de Chine au Congo, Xia Huang a annoncé la tenue du prochain forum sur la coopération sino-africaine prévu en septembre prochain à Beijing.