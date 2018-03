Congo-Kinshasa: Guerre de 1998 - Le Zimbabwe réclame 1 milliard de dollars d'indemnisation à la RDC

Depuis 2000, Harare exige de Kinshasa environ 1 milliard de dollars US pour les dépenses militaires engagées entre 1998 et 2002 lors de son intervention pendant la guerre qui a sévi en RDC , indique le journal zimbabwéen « The Independent ».

Bien que les relations diplomatiques entre la RDC et le Zimbabwe demeurent cordiales, indique le journal, Harare et Kinshasa sont depuis longtemps en désaccord sur l'indemnisation du gouvernement zimbabwéen pour son rôle actif dans la guerre des années 1990, surnommée « première guerre mondiale en Afrique». Selon The Independent, la question relative à cette indemnisation a été abordée lors de la récente visite à Kinshasa du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa à son homologue congolais Joseph Kabila. À en croire le journal, Harare a écrit à Kinshasa en insistant sur une compensation de 1 milliard de dollars américains, mais cette demande est restée sans réponse jusqu'aujourd'hui. Le Zimbabwe veut être indemnisé pour les pertes militaires, humaines et financières subies pendant son intervention dans la guerre congolaise.

Cependant, indique The Independent, la RDC insiste sur le fait que le Zimbabwe a été payé en nature via l'autorisation d'exploiter les minerais. Le Zimbabwe a obtenu des contrats miniers en RDC pendant la guerre, ce qui a conduit les compagnies militaires à extraire des diamants, indique le journal, en précisant que les contrats ont été annulés par la suite.