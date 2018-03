Congo-Kinshasa: Retrait sur le marché des produits alimentaires sud-africains contaminés

Dans un communiqué officiel du 29 janvier, le ministre chargé du Commerce extérieur avait instruit les services habilités de procéder au retrait du marché et à la destruction desdits produits suivant les normes. Le ministre avait ordonné, dans le même document, tous les services d'ordre opérationnel oeuvrant aux frontières et sur toute l'étendue de la RDC d'exécuter ces mesures. L'alerte sur la contamination de ces produits avait également été donnée au pays d'origine, la France, en décembre 2017, avec un décompte de 35 bébés contaminés.

Il est rappelé que fin janvier 2018, le gouvernement congolais avait également interdit l'importation, la vente et la consommation de produits laitiers infantiles et nutritionnels fabriqués par la Société française Lactalis dont une gamme de produits (Picot, Céréales céréline, Amlik, Procare, Santuri, etc.) a été contaminée par des salmonelles.

Dans la capitale congolaise, certaines grandes surfaces auraient également annoncé avoir retiré les produits de cette société. Il en serait le cas du géant sud-africain Shoprite qui, sans attendre la décision des autorités congolaises, a indiqué avoir retiré de ses rayons tous les produits de l'entreprise incriminée. Mais la radio onusienne regrette que, malgré la prise des mesures au niveau de de l'inspection provinciale de l'agriculture, pêche et élevage de Kinshasa pour la mise en quarantaine de ces produits, au niveau du service de quarantaine animale et végétale, aucune réaction ne soit enregistrée. Les responsables de ce service approchés par radiookapi.net auraient indiqué n'avoir pas reçu d'instruction du ministère du Commerce extérieur pour une quelconque saisie à la frontière. La Listériose, note-t-on, est une infection d'origine alimentaire, due à la bactérie Listeria monocytogenes. Elle entraîne une infection du système nerveux central pouvant causer la mort.

L'Inspection provinciale de l'agriculture, pêche et élevage de Kinshasa a pris des mesures pour que des produits alimentaires estampillés « Enterprise », à l'origine d'une épidémie de listériose en Afrique du Sud, soient mis en quarantaine. Selon le vétérinaire provincial cité par radiookapi.net, des agents de l'inspection provinciale de l'agriculture, pêche et élevage déployés sur le terrain veilleront désormais à la mise en quarantaine de ces produits alimentaires.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.