Tunisie: Du grand ART sur grand écran !

L'histoire de la pièce tourne autour du personnage d'un jeune Parisien à qui ses parents ont trouvé un bon parti, fille de comte, en province. Mais à son arrivée chez eux, le beau garçon, dont les codes parisiens sont à mille lieues des règles de bienséance en vigueur dans cette famille, refuse d'ouvrir son coeur à la charmante jeune fille qui lui est destinée. Contrariée, cette dernière décide de le corriger de son arrogance... «La notion de petit-maître peut nous sembler bien étrangère, mais ne connaissons-nous pas, nous aussi, de jeunes élégants et élégantes, aux manières affectées ou prétentieuses, pour qui la mode est le seul guide ? Si on le caricaturait un peu, c'est ce que l'on appellerait, aujourd'hui, un fashion addict.»

Après avoir été retirée à l'époque, la voici aujourd'hui, rejouée, soit deux cent soixante-douze ans plus tard. Clément Hervieu-Léger, pensionnaire, qui avait déjà séduit avec ses mises en scène fines de «L'Epreuve » (du même Marivaux) et du «Misanthrope» réussit à rendre justice à un texte oublié et à le faire sonner moderne.

