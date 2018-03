Tunisie: EST-ESS - A quitte ou double

Qu'en pensent au juste les «Sang et Or» battus par l'Etoile à Sousse au match aller? C'est pourquoi cette rencontre aura une allure de revanche. Sincèrement, on s'attend à un grand match, vu que les deux équipes regorgent d'internationaux et de jeunes joueurs de talent.

Dans ce contexte, il est bien difficile d'avancer le moindre pronostic. Le sort du match peut être scellé dans les cinq dernières minutes. C'est le scénario traditionnel. Bien entendu, et comme d'habitude d'ailleurs, le rendement des défenses des deux équipes sera primordial. Tout comme celui des gardiens de but. Notre souhait est d'assister à un spectacle de qualité et que le meilleur gagne. Notons que le résultat du choc entre l'Espérance et l'Etoile n'aura pas d'incidence sur le classement des deux équipes quel que soit le résultat final puisque l'Etoile devance l'Espérance de 6 points.

Le CA de nouveau à l'épreuve

Depuis qu'il a perdu de son assurance, le Club Africain est soumis à des épreuves continuelles. Les joueurs de Bab Jedid ont rectifié le tir lors de la précédente journée face à Hibon mais ils seront de nouveau sur la brèche cet après-midi. Ils offrent l'hospitalité à Jemmal, un adversaire respectable qui occupe le milieu du tableau. Les Clubistes devront être attentifs et concentrés tout au long du match pour essayer de gagner. Ils n'ont pas droit à l'erreur s'ils veulent garder leur troisième place au classement.

Le coup est jouable pour les Clubistes d'autant que leur concurrent direct pour la troisième place, l'ASTéboulba en l'occurrence, effectue un périleux déplacement à Hammamet.

L'AS Hammamet reste sur une cuisante défaite à Mahdia et doit se ressaisir. Elle joue son avenir en Nationale A et doit gagner des points. Une réaction de sa part n'est pas à écarter. L'ASTéboulba est prévenu. El Makarem de Mahdia jouera pour la seconde fois consécutive à domicile. Les Mahdois récidiveront-ils le coup face au Sporting de Moknine après avoir cartonné l'ASH ? Le choc du Sahel est à suivre. Idem pour le match entre le CSHiboun et Béni Khiar. Les deux équipes occupent le même rang avec 26 points. Malheur au vaincu qui occupera seul le fauteuil d'avant-dernier.

Programme

Salle Hammamet

16h00 : ASH-AST (Nasri-Abid)

Salle Gorjani

16h00 : CA-CHBJ (Chaouch-Abid)

Salle Zouaoui

16h00 : EST-ESS (Sassi- Ben Jemaâ)

Salle Mahdia

16h00 : EMM-SCM (Krichen - Makhlouf)

Salle Mahdia

14h00 : CSH-EBSBK (Hannachi - Alayet).