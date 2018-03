Tunisie: Ils ont eu leurs clés!

L'événement qui a revêtu un subtil côté mondain (Tapis rouge et autres apparats de circonstances) et animé par les deux talentueux artistes Najoua Zouhair et Hatem Karoui a vu la présence, entre autres, de réalisateurs et autres comédiens tunisiens mais également celle de l'ambassadeur des Etats-Unis à Tunis dont l'allocution adressée en arabe a ponctué la soirée qui s'est achevée avec la remise des prix aux lauréats.

Mohamed Ali Ben Jemâa le directeur de ce projet, n'a pas manqué d'adresser un hommage posthume à la grande Raja Ben Ammar, nous rappelant sa générosité, son dévouement et ses luttes pour l'art. Une artistes qui, nous dit-il, a ouvert ses portes à bien des artistes de sa génération. Il a par la suite parlé de la genèse et des fondements de ce projet qui se poursuit dans une deuxième édition. En effet, le projet «Heroes Build2» a été lancé, en 2016 avec l'événement «Lève-toi et construis ton pays» (Koum ebni bledek) par l'équipe de El Makhzen Culturelle (association et espace culturel situé à Bab Souika) avec le soutien du Centre culturel américain avec le but d'encourager les individus, groupes ou associations à contribuer à améliorer le pays par des initiatives de volontariat, de bénévolat et de lancement de projets. La première édition a pris la forme de performances de street-art avec la réalisation de 24 grands graffitis, dans les 24 gouvernorats tunisiens, qui représentent des personnalités célèbres, issues du gouvernorat en question, et qui ont contribué dans leurs domaines respectifs à l'évolution de la Tunisie.

Toujours avec le soutien du Centre culturel américain, « Heroes Build 2»a abordé un nouveau médium, une nouvelle forme artistique qui est le cinéma pour s'intituler «Lève-toi et filme ton pays «. S'adressant à de jeunes étudiants en audiovisuel et autres candidats semi-professionnel ou amateurs de différents gouvernorats du pays, cette nouvelle expérience sollicitait leurs regards posés sur la Tunisie. Chacun devait mettre cela en images à travers une fiction ou un documentaire.

10 candidats ont été ainsi sélectionnés et ont pu prendre part à un stage assuré par Richard Pena, professeur de cinéma à l'Université Columbia (New York), et à plusieurs ateliers et workshops avec des professionnels, à savoir Ibrahim Letaief (Réalisation), Mohamed Maghraoui (Image), Karim Toukabri (Son) et Rabaâ Saâfi (Scénario). Les candidats étaient libres de choisir et de raconter chacun sa propre histoire, de critiquer ou de mettre en valeur un lieu, un personnage ou un héros. Une équipe de tournage et de montage professionnels a été mise à leur disposition pour la réalisation de leurs films. Cela a donné lieu aux dix courts métrages suivants : «Brick à Brak» de Rahma Suidi, «Eddrina» de Ahmed Snoussi, «Espérance, de vie» de Rchid Mrabet, «L'île de Ghdemsi» de Walid Fradj, «Harmony» de Arabi Katlan, «Le cireur» de Haroun Zemzmi, «Lotos» de Slim Belguith, «Saïda» de Fatma Maghraoui, «S.D.F» de Aziz Souissi et «Au-delà des actus»de Syrine Saîd que l'on a pu, donc, découvrir lors de cette soirée. Les prix ont été décernés sous forme de clefs (Par rapport à la symbolique de la clef qui ouvre les portes du succès) avec un jury de professionnels composé de l'actrice Saoussen Maalej, de l'actrice Souhir Ben Amara et de Malik Amara et autres cadreur, opérateur et réalisateur à la télévision.

Très bon résultat et excellente image dans l'ensemble avec des coups de cœur pour certains scénarios. C'est le cas de «Saïda» de Fatma Maghraoui qui, par ailleurs, a reçu le deuxième prix. Fatma nous y dresse un subtil portrait de Saida, une femme au foyer qui habite en plein cœur de Tunis, de celles qui ont bâti la Tunisie à travers leur authenticité et leur sagesse. Au gré des prises de vue et la voix off de (Saïda), Fatma nous dévoile le vécu de cette dame, nous fait entrer dans son foyer, un appartement raffiné, finement décoré et chaleureux qui sent bon le terroir et le doux mariage entre le traditionnel et le moderne. Filmée de dos, de profil ou en réflexions fragmentées, Saida nous est dévoilée petit à petit et par l'image et par le son. «L'île de Ghdemsi» de Walid Fradj qui a reçu le premier prix est pertinent par son sujet. Le documentaire met la lumière sur une magnifique et authentique île située à Monastir qui abrite tant de richesses historiques et écologiques mais qui demeure malheureusement, comme tant d'autres lieux sous nos cieux, oubliée et non exploitée.L'on a aimé, également, «Brick à Brack» signé Rahma Suidi, un documentaire qui s'intéresse aux vieilles librairies de rue «Dabbaghine» à Tunis et de ses libraires et autres accumulateurs de livres passionnés. Le troisième prix a été raflé par Haroun Zemzmi pour son film «Le cireur». Bravo à tous et bonne continuation!