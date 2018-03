Tunisie: Assistance et accompagnement

Le Cetime comporte deux structures, à savoir le Centre des ressources technologiques en mécatronique et le bureau régional. Il est à remarquer que le Centre des ressources technologiques en mécatronique a pour fonction principale le prototypage mécanique et électronique de pièces industrielles.

Ce prototypage consiste en la conception et la réalisation de cartes électroniques et de modèles de pièces industrielles de précision dans les secteurs de l'aéronautique , de l'automobile et de la robotique.

Suivi des dossiers de mise à niveau

Ce centre abritant des laboratoires de recherche et des ateliers de fabrication de prototypes de pièces industrielles est en cours d'équipement. D'ailleurs, il a lancé récemment un avis de recrutement de deux ingénieurs spécialisés, l'un en électronique et l'autre en mécanique.

En outre, le bureau régional du Cetime s'occupe des activités d'expertise, d'études d'assistance technique , de suivi des dossiers de mise à niveau des entreprises dans le secteur de l'industrie mécanique et électrique (IME), et ce, dans les régions du centre, en l'occurrence Sousse, Monastir, Mahdia et Kairouan.

Notons enfin que le Cetime sera doté d'équipements modernes nécessaires ainsi que des cadres et des ingénieurs pour fournir des services de qualité au profit des industriels dans le futur proche.