Tunisie: ESM - Pour une confirmation

Tout à l'heure, le staff métlaouien va disposer de la totalité de son effectif, et compte reprendre à un élément près des onze vainqueurs la semaine dernière de l'ASG. Tout au plus, un milieu à tempérament défensif pourrait relever un autre plutôt offensif, car la prudence sera de mise, les Sudistes se gardant d'aller au combat la fleur au fusil.

Le voyage d'aujourd'hui dans le Nord a tout l'air d'une confrontation directe pour échapper à la zone dangereuse. En effet, après la sanction décrétée par la Fédération internationale (Fifa) de retrait de six points du total du Club Athlétique Bizertin dans l'affaire Aboubakar Alyou, la situation des «Jaune et Noir» s'est particulièrement compliquée. Dans un retournement de situation inespéré, l'ESM possède même aujourd'hui deux points d'avance sur son adversaire du jour, ce qui la met dans de bien meilleures dispositions psychologiques. Elle peut même se contenter du point du nul.

«Le ratage constaté aussi bien en Coupe de Tunisie contre l'Avenir Sportif de Rejich qu'en championnat face à la Zliza a de quoi donner des soucis, observe l'entraîneur Afouène Gharbi, qui a signé un premier succès salvateur pour son premier match en championnat à la tête de l'ESM. Il nous faut faire preuve de davantage de réalisme, d'adresse et de concentration afin d'améliorer notre taux de réussite en phase offensive. C'est dans ce volet que mon club doit faire les plus grands progrès», insiste-t-il.

Comme un symbole, l'arrière central, Aymen Ayari, revenu d'une blessure aux ligaments croisés et relancé par le successeur de Ghazi Gheraïri, a libéré les siens en inscrivant le but de la victoire (1-0), concrétisant une domination pourtant mal récompensée, Meniaoui, Niang, Baccouche et Maâouani multipliant les ratages devant les buts adverses.

