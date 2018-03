Tunisie: JSK - La colère gronde

Choix de l'entraîneur : le flou

Les dirigeants aghlabides n'ont pas retrouvé le successeur du coach Kadri. Le groupe ne s'est pas entraîné durant les six derniers jours. Le désaccord entre le président du club et les responsables de la section football a retardé le choix du nouvel entraîneur. En attendant, c'est l'enfant du club Lassaâd Chriti qui prendra les commandes du groupe en attendant la décision finale des dirigeants. Et l'entraîneur Lassaâd Chriti d'expliquer: «Le groupe n'a pas assuré une préparation convenable à cause du départ du coach Kadri. J'ai essayé de retrouver la sérénité du groupe et de parfaire le moral des joueurs. Nous devons retrouver des solutions pour rectifier les maladresses du groupe en attendant les négociations avec les dirigeants après la rencontre face au COM.»

Pas de changements en vue

Chriti et consorts doivent penser aux prochaines rencontres, à commencer par leur match face au COM. C'est uniquement à ce prix qu'ils pourront rebondir et se remettre en selle. Faute de temps, l'entraîneur Chriti ne touchera pas aux choix techniques. Il reconduira probablement les mêmes éléments en défense et en attaque. Hormis Hleli et Layouni, pas encore rétablis, le coach lancera Hamdi et Bouchniba en défense et gardera le trio offensif Laâouichi, Sassi et Munduga.

Formation probable :

Kalaï, Bouchniba, Hamdi, Bacha, Abbès, Laâmari, Sylla, Traoré, Laâouichi, Sassi, Munduga.