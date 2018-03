Tunisie: Le pays, destination de tourisme médical

Label «Tunisie, destination santé»

C'est une grande opportunité pour faire connaître les réalisations de la Tunisie dans le domaine de la santé, ses capacités dans les domaines d'accueil de patients étrangers et d'exportation de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que le fort potentiel de son marché en matière d'investissement. C'est une plateforme pour développer les échanges et le partenariat dans toutes les branches du secteur de la santé et un forum pour exposer et débattre des sujets d'intérêt du secteur.

En marge de ce Salon, un Congrès international s'est tenu les 8 et 9 mars 2018 autour du tourisme médical en Tunisie, sous l'égide des ministères de la Santé et du Tourisme et de l'Artisanat. C'est la première fois que ce congrès se tient en Tunisie. Il s'est fixé comme objectif la promotion du label «Tunisie destination santé» par le biais de la mise en valeur du potentiel et des performances de la médecine en Tunisie et l'offre de soins dans notre pays.

Ce congrès est destiné à débattre des questions en rapport avec le tourisme de santé dont l'évolution et les tendances du tourisme médical dans le monde, l'offre multidisciplinaire de ce tourisme en Tunisie, le savoir-faire médical dans notre pays, les expériences comparées de pays leaders dans ce domaine (Espagne, Turquie, Malaisie), le tourisme médical inter-africain ainsi que les TIC comme instruments de marketing spécifiques au tourisme de santé et l'accréditation des établissements de soin et des actes médicaux qui sont les garants de qualité.

Michel Julian, administrateur auprès de l'Organisation du tourisme (OMT) a, lors de ce congrès, mis en valeur les facteurs qui font qu'un pays devient une destination de prédilection pour le tourisme médical, dont une infrastructure adéquate, un personnel qualifié, de la sûreté et de la sécurité, ainsi que la certification et une stratégie de tourisme médical adossée à une bonne coopération entre les parties prenantes dans les secteurs public et privé (hôpitaux, fournisseurs, assurances, guides, transport).

Exportation des services liés à la santé

Expert en thalassothérapie et membre à l'Innorpi pour l'élaboration de la norme ISO pour tout ce qui est tourisme et médecine, Kaouther Meddeb nous a déclaré en marge de ce congrès : «Nous travaillons sur une chaîne de valeur depuis le check-up du patient jusqu'à son retour de nouveau à son pays. Il y a ce facteur facilitateur qui doit entrer en jeu au niveau du voyage et sur le plan médical .C'est tout un enchaînement qui se rapporte à l'éthique médicale, le suivi, l'assurance, la prise en charge, l'hébergement. On est en train de mettre en place cette chaîne de valeur à l'échelle internationale comme ce fut le cas pour l'édification de la norme internationale ISO 17680 de certification des centres de thalassothérapie en 2015».

Statégie de communication pour promouvoir le tourisme médical

Le tourisme médical est l'un des volets de l'exportation des services liés à la santé. Actuellement, il représente l'une des priorités du gouvernement, nous a déclaré à son tour Mme Nadia Fenina, directeur général au ministère de la Santé et responsable de l'unité de promotion des investissements d'exportation des services liés à la santé. Elle ajoute que le ministère de la Santé qui a à sa charge une unité de promotion des investissements d'exportation des services liés à la santé, travaille aujourd'hui sur la création d'une agence qui s'occupera de toutes les questions liées à la promotion de l'exportation des services liés à la santé. «Nous sommes en train de développer une stratégie qui s'occupe de la communication pour promouvoir également ce secteur», fait-elle savoir.

Une importante étude a été réalisée en 2014 avec le financement de la BAD et le ministère de la Santé et a présenté un diagnostic et un plan d'action avec des recommandations parmi lesquelles figure la mise en place d'un organisme de coordination qui va travailler avec tous les partenaires. «Nous travaillons en vue de créer l'agence de promotion de l'exportation des services».

La seconde lacune observée, relève Mme Nadia Fenina, concerne la communication. Comment, quoi et qui doit communiquer. En Tunisie on a des acquis, à savoir les compétences, l'équipement, les délais de la prise en charge d'un patient qui vient de l'étranger. En dépit de tous ces acquis, les lacunes persistent au niveau de la communication .C'est pour cette raison que nous œuvrons actuellement à la création d'une plateforme de communication à même de refléter la véritable image de notre pays. Quant au volet juridique, nous travaillons présentement sur une mise à jour des textes de loi en relation avec les activités de ce secteur, conclut-elle.