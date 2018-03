Tunisie: Changement de module

Application et concentration ont été les mots d'ordre de l'entraîneur Ghazi Ghraïri à ses protégés, lesquels n'ont point lésiné sur l'effort tout au long des séances d'entraînement effectuées dans le cadre du programme de préparation préétabli pour peaufiner beaucoup plus leurs automatismes collectifs, et surtout éviter les ratages monstres commis près des bois adverses et qui les ont privés de réussir des buts bien à la portée.

Certains changements sont, par ailleurs, prévus parmi la formation rentrante pour l'échéance de cet après-midi, englobant les trois compartiments de jeu. Mais, si certains d'entre eux sont inhérents à l'état de santé, peu propice, des titulaires, comme c'est le cas du défenseur axial, Yacine Meriah qui souffre de petits problèmes de santé (luxation musculaire précisément) ou encore du Nigérian Kinglsey Sokary (pubalgie), les autres, à l'instar de Mourad Hedhli, Waliou N'doye, Jassem Hamdouni et Kingsley Eduwo, sont redevables de plus d'application et de concentration dans leur manière d'évoluer pour mériter des places de titulaires, d'autant plus que la concurrence bat son plein parmi le groupe pour mériter la confiance de l'entraîneur Ghraïri.

Des jeunes à la rescousse

On s'attend par ailleurs à voir des jeunes comme Héni Amamou, Firas Chaouat et Walid Karoui faire leur entrée, dès cet après-midi, parmi les rentrants.

Ce sera donc une formation qui alliera l'expérience consommée des ténors, comme Jridi, Methlouthi, Aouadhi et Marzoughui, à l'ambition de ces jeunes bien décidés à se frayer des places parmi les ténors.

L'option tactique préconçue reposera sur un 4-5-1 élastique qui pourrait se muer en un 4-4-2, voire en un 3-4-3 pour renforcer beaucoup plus les mouvements offensifs de l'ensemble... Le rôle alloué notamment aux deux latéraux, Methlouthi et Zouaghui, est primordial dans la relance et l'exploitation des espaces sur les ailes pour soutenir le rôle alloué au compartiment de l'entrejeu.

Ne pas verser dans les solutions de facilité

Le match qui sera disputé sur le terrain de l'adversaire du jour nécessite certes des précautions spéciales comme nous l'a confié l'entraîneur de l'équipe, Ghazi Ghraïri, pour ne pas verser dans les solutions de facilité, «d'autant que la "Zliza" a fait montre au cours de la saison actuelle de potentialités technico-tactiques indéniables, qui nécessitent de les prendre en considération, tout en œuvrant à imposer notre jeu et notre manière d'évoluer aussi», a-t-il enchaîné.

Le CSS est redevable de réhabilitation pour consolider son capital points et surtout s'accrocher au groupe de tête qu'il avait visé dès l'entame de cette saison.

Formation probable

Jridi, Methlouthi, Zouaghui, H'nid, Amamou, Aouadhi, Karoui, Ben Ali, Hannachi, Marzoughui et Chaouat.