Tunisie: Sfax en fête

Le programme des festivités prévoit l'organisation d'autres événements tels que le colloque prévu vendredi 16 mars à Sfax sur le thème «Les nouvelles sources de financement du football professionnel : le modèle des Socios». Il sera encadré par plusieurs experts venus de France, du Maroc et d'Espagne où le modèle des Socios est devenu une caractéristique de la gestion des clubs espagnols. Ce sera un anniversaire show, show et show.

«Nous sommes actuellement 8.000 adhérents en dix ans d'existence. Notre ambition est d'avoir dix mille adhérents en 2020. Le CSS de 1990 et la France 98 seront au rendez-vous avec leurs vedettes telles que Hatem Trabelsi, Laurent Blanc, Djorkaëf, Dugarry, Boghossian et Wiltord seront là pour fêter notre double anniversaire. Nous avons aussi prévu des journées socios avec des faits marquants à la hauteur de ce grand événements», a souligné aussi Moncef Khmakhem.

A l'occasion de son anniversaire, un programme alléchant et fabuleux avec l'organisation d'une manifestation «Sfax joue» qui verra plusieurs rencontres de football avec la participation des clubs et des lycéens de la région de Sfax.

