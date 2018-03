Tunisie: 105 galeries et 48 pays

Cent cinq galeries, provenant de quarante-huit pays participent, cette année, à cette édition, qui se tiendra du 19 au 24 mars prochain, ce qui constitue un véritable record dans l'histoire même de la foire.

La section d'Art Contemporain, la première dans le temps et dans le nombre, présente une plateforme de soixante-dix-huit galeries, espaces nouveaux ou déjà confirmés, venant aussi bien de Buenos Aires que de Reykjavik, d'Acra ou d'Almaty, aux côtés de galeries du monde arabe, d'Asie ou des Amériques.

La section d'Art Moderne, dont c'est la cinquième édition, et qui a rencontré, dès sa création, un grand succès d'audience, aligne seize galeries. C'est actuellement la seule foire au monde qui réunisse et expose les peintres modernes du XXe siècle, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud et d'Afrique.

Une nouvelle section sera inaugurée cette année, celle des Résidents : Onze galeries présentant les travaux d'artistes ayant résidé et travaillé aux Emirats un mois avant l'ouverture de la foire.

Cette édition de la foire marquera le dixième anniversaire du prix Abraaj, dont le curator, cette année, est la Tunisienne Meryem ben Salah et le récipiendaire Lawrence Abou Hamdan.

Le Global Art Forum, cette succession de rencontres, tables rondes, conférences, discussions, projections et performances, aura pour thème la robotisation, cependant que le Symposium de Art Dubaï Modern, dont c'est la deuxième édition, évoquera l'héritage des modernistes.

The Room, enfin, cette étonnante expérience artistique et gastronomique, conçue et mise en scène par un artiste, sera assurée par un collectif d'artistes de la région, avec la participation d'un chef célèbre qui conviera les participants à un voyage culinaire kaleeji.

Comme chaque année depuis sa première édition, la Tunisie participe à ce douzième Art Dubaï. La galerie Selma-Feriani et la galerie El Marsa seront parties prenantes dans la section Art Contemporain, cependant que le Violon Bleu et la galerie El Marsa encore participeront à la section art moderne. Ce qui laisse prévoir une belle présence tunisienne à ces assises internationales de l'art.

Partout ailleurs, autour de la foire, Dubaï, mais aussi Sharjah et Abou Dhabi vivront au rythme de cet événement. Des rencontres, des visites de musée sont programmées, les galeries organisent des événements, Alserkal, le hub artistique de la ville également. C'est certainement là où cela se passe.