Tunisie: Le portait sous toutes ses facettes

Imen Elloumi, artiste peintre, a utilisé la peinture numérique dans ces portraits qui, selon elle sont une sorte de dénonciation de critères de beauté actuelle standardisée à partir de la photographie numérique.

Un travail complexe sur la base de photos de personnages historiques connus : une lecture du Scribe égyptien qui est au Louvre, les «Trois grâces» au Louvre, le visage d'une princesse égyptienne au musée de Carthage et Minerve la déesse ensanglantée. «D'abord, j'ai effectué le choix sur deux musées pour marquer la mondialisation du phénomène. A travers l'histoire, il y a deux œuvres du Moyen-Âge et de l'Antiquité égyptienne et romaine. Des œuvres différentes parfois uniquement de l'art et parfois issue de l'art et de l'Histoire. Il y a un certain point commun entre les œuvres. L'idée première est de redonner vie à ces visages», explique-t-elle.

Yousra Chouchane, de l'école des Beaux-Art de Sousse, a réalisé ses trois portraits de femmes sur du papier canson : Vivaldi noir et du pastel sec blanc et noir. Le résultat est frappant tant les portraits réalistes ressemblent à des photos. «J'ai travaillé sur la notion de dualité : noir et blanc et dégagé de cette matière noire une lumière donc la vie qui n'est autre que ces visages de femmes qui me représentent», affirme-telle. Sonia Fersi Feres, doctorante à l'école des Beaux-Arts de Tunis, adopte la technique du thermoformage en aplat à partir de deux plaques de verre qui est la technique sandwich qui s'intègre dans un four dans une température variant entre 730 et 750 degrés. Ses portraits sont faits avec du fil de fer et de cuivre et quelques émaux entre deux plaques de verre pour garder la transparence.

Maroua Ben Halima a mis en valeur cinq portraits en utilisant la gravure, les techniques mixtes et la linogravure. Dans ses trois «Ballades perpétuelles en zone interdite, Ahlem Mahjoub a effectué des photomontages numériques sur support en bois en s'appliquant à ne pas montrer les visages mais à les dissimuler pour ne laisser qu'une forme abstraite. Rim Ben Cheikh a utilisé dans ses quadriptyque et dyptique le Raku sur une surface émaillée et de la céramique avec pâte. Quant à Nader Boukadi, il s'est contenté de présenter une œuvre sur support en papier confectionnée avec des techniques mixtes.

Mohamed Ayeb, directeur de la galerie Aïn, s'est aménagé une place parmi la jeune génération. Selon lui, le portrait est un prétexte, ce qui importe, ce sont les retrouvailles avec les artistes et le public. L'œuvre exposée est un portrait d'une poupée de Sejnane qu'il a prise un jour au cours de ses pérégrinations dans cette région. «J'ai longtemps réfléchi sur le portrait que je devais exposer. Je dispose de beaucoup de portraits d'amis ou de gens que j'ai croisés. Le choix n'était pas facile. J'ai opté pour la poupée d'argile qui représente les femmes de Sejnane qui résistent malgré les temps durs et qui, à partir d'argile et d'eau, ont créé cette poupée qui est une sorte d'emblème qui les représente. A l'instar de la poupée russe, la poupée de Sejnane est aujourd'hui connue un peu partout dans le monde. A travers ce portrait, je rends hommage à ces femmes», admet le photographe.