Tunisie: COM - Le moment ou jamais !

Les hommes de Lassaâd Maâmar comptent sur les soucis actuels des Aghlabides qui ne se sont entraînés qu'une ou deux fois depuis leur dernier match pour empocher une victoire de nature à les libérer du point de vue psychologique et à les relancer au classement.

En tout cas, ce sera l'une des dernières chances, sinon la dernière pour les gars du Sud-Est de pouvoir sortir la tête de l'eau. Le COM, qui a subi la semaine dernière la loi du Stade Tunisien (1-0) sans pourtant avoir démérité, reste sur huit sorties sans la moindre victoire. Il a envie de prouver cet après-midi qu'il a sa place parmi l'élite, et ce malgré les ennuis récurrents au volet financier.

En effet, le bureau «jaune et noir» a lancé dernièrement dans un point de presse un énième SOS pour appeler les autorités régionales et les hommes d'affaires de la région à renflouer les caisses du club. Le comité de soutien s'emploie à prodiguer un soutien financier afin de payer des joueurs qui font preuve de patience et de discipline. D'ailleurs, le président médeninois, Mohamed Saïdi, a démenti qu'il y ait eu tension ou de graves dépassements durant le stage de Gammarth qui a précédé le dernier déplacement au Bardo.

Résiliation du contrat de Lamine Traoré

Le COM n'a pu gérer les coûts d'engagement du Malien Lamine Traoré, ce qui l'a poussé, par mesure de précaution, à résilier son contrat à l'amiable afin d'échapper aux sanctions de la Fifa appliquées au CAB et à l'OB pour non paiement de joueurs. En effet, Traoré a exigé le versement de tous ses arriérés de salaires et primes. Le président du COM a, d'ailleurs, démenti les rumeurs annonçant la cession de ce joueur en faveur d'un club irakien contre un montant de transfert de 300 mille dinars.

*Formation probable: Jelassi- Miladi, Arfaoui, Lassoued, Ben Tarcha- Samti, Mnafeg, Falhi, Omri- Touil, Belghali.